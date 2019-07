A los detenidos se les acusa de atacar a agentes, vandalismo y perturbación del orden público.

Un portavoz policial aseguró que se intervino con moderación durante las primeras horas de las protestas del martes, pero advirtió: “Actuaremos enérgicamente para detener la violencia utilizando todos los medios que tenemos a nuestra disposición”.

Las protestas se tornaron especialmente violentas el 2 de julio, después del funeral por Soloman Tekah, de 19 años, al que mató un policía.

Extremely violent protests across #Israel by the #Ethiopian community following the death of a teenager by an off-duty police officer in #Haifa on Sunday. pic.twitter.com/N1YPTgiY5M

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) July 2, 2019