El actor, Terry Crews recientemente reveló al programa “Watch What Happens Live” con Andy Cohen, que la segunda parte de la película “White Chicks” (“¿Y dónde están las rubias?”), se encuentra en proceso.

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn y él me dijo: Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte de esta cinta”, argumentó.

Por el momento, no se sabe cuál es el título que llevara el filme y también se desconoce qué actores aparecerán en la secuela.

A inicios de este 2019 ya habían salido rumores sobre “White Chicks 2”, porque Marlon Wayans (uno de los protagonistas de la película) le dijo a MTV: “Mucha gente quiere que lo hagamos, así que mis hermanos y yo hemos estado hablando sobre hacer una continuación de la película”. Pero hasta ese momento no se había confirmado nada.

Recordemos que la película salió a la luz en 2004, corrió bajo la dirección de Keenen Ivory Wayans y fue escrita por los hermanos Wayans. Sus protagonistas fueron los hermanos Shawn y Marlon Wayans, asimismo, también participaron Jaime King, Brittany Daniel y John Heard. La cinta recaudó $113,000,000 alrededor del mundo.