Todo lo que soñamos significa algo en nuestra vida real. Averigua qué significan tus sueños eróticos más recurrentes.

Loading...

Cuando se tienen sueños eróticos recurrentes se abre un desvío extraño en el que te encuentras teniendo relaciones sexuales con personas que nunca imaginaste y que en realidad ni siquiera te atraen en la vida real. Si bien es algo completamente normal e inofensivo, nos hace preguntarnos ¿qué significan y por qué los tenemos? Acá te damos otra pequeña explicación.

El sueño del engaño: aunque no lo creas, son pocas las veces que los sueños eróticos son con tu pareja actual. Esto significa dos cosas: la primera es que estás lidiando con culpa de algo que hiciste con otra persona diferente a tu [email protected] y que no debió pasar, o estás deseando recuperar la llama sexual en tu relación, así que representa un nuevo deseo sexual con tu pareja. ¿Más engaños? mira qué puedes perdonarle a tu pareja.

El sueño con una celebridad: ¿Te has imaginado teniendo relaciones con Jamie Dornan o Bradley Cooper? No hay nada de malo en soñar con alguien que no conoces y que solo lo identificas como alguien de ficción. Estos sueños significan tu intenso deseo de tener éxito y reconocimiento en tu profesión. Así que relacionas el nivel de éxito de la celebridad con la cantidad de éxito que deseas pero no es necesario si sabes cuáles son los hábitos de las mujeres más exitosas.

Sueño con orgasmo: Este tipo de sueño representa la necesidad de tener relaciones. Quizás estás en un momento de calma y tu cuerpo te está pidiendo a gritos que vuelvas al juego. También podría significar la superación de algunos complejos sexuales o puede que no estés llegando a tu climax sexual.

El sueño con un amigo: Este sueño muestra la cercanía de su amistad y ése vínculo que hay entre los dos expresado de manera sexual. Ahora, también puede significar sentimientos que no sabías que tenías por esa persona y aún no estás lista para expresarlos en la vida real o puede que estés lista para el sexo casual, ¿lo intentas?

El sueño con un ex: Tú decides si es algo bueno o malo soñar con un ex. Pero lo que te podemos decir es que significa que debes seguir adelante y dejarlo ir. Si te encuentras en una relación y tienes éste sueño puede representar algunas reservas de tu estado actual, o encuentras similitudes en tu pareja que te recuerdan a ése ex y deberías dejar de pensar que él sigue enamorado de ti.