Daniela Alvarado, explicó en sus historias de Instagram el porqué no quisiera trabajar con Jonathan Montenegro, tras una pregunta que uno de sus seguidores le hizo, “¿Con cuál de tus compañeros volverías a protagonizar una novela?”. “Con todos, menos con Jonathan Montenegro”, escribió Daniela.

Loading...

Luego de su respuesta tan contundente, los seguidores no tardaron en preguntarle los motivos, y ella sin “pelos en la lengua” le respondió:

“El dijo cosas que son mentiras, es uno de los seres más oscuros y más espantosos, y más manipuladores, y más terribles que he conocido en mi vida, entonces como yo no quiero tener que ver con seres oscuros, yo me alejo de esas cosas, a mi me gustan las cosas de luz, entonces para aclararlo y para que la gente no entre en trauma ‘ay ¿por qué?’ no, normal, normal, hay gente bueno con la que no uno no quiere trabajar, con la que no te quieres cruzar”, declaró Daniela.

Luego de ello la famosa protagonista de “Voltea pa’ que te enamores” ha recibido muchas críticas referentes a su opinión de Montenegro, puesto que mucho conocen la cercana relación que tiene con Patricia Schwarzgruber ex pareja de Jonathan, quienes constantemente se encuentran en polémicas y problemas legales por su hija.