Las calles tanto de la entrada como de la salida de la urbanización El Paseo de El Limón, ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente en el sector donde están los edificios, se encuentran totalmente deterioradas, llenas de huecos, que según sus propios vecinos parecen “cráteres lunares”.

Loading...

En este sentido, Katerin Patiño, habitante de la urbanización La Agropecuaria, lateral a la calle de entrada donde las grietas en la calle permanecen inundadas de agua, explicó que “hace 16 años mi papá iba a construir junto a otros vecinos una canal para que el agua proveniente de las calles de arriba corrieran, pero no se lo permitieron porque lo iba hacer el gobernante de turno, ha pasado todo este tiempo y la situación nadie la soluciona, no hacen la canal, no rellenan, y lo que hacen es colocar asfalto sobre asfalto que se deteriora en menos de dos meses”.

Algunos transeúntes y vecinos de la urbanización El Paseo, manifestaron que el tráfico por la zona es bastante frecuente, ya que las calles más afectadas sirven de entrada y salida al sector, y los carros son los que sufren las consecuencias, asimismo expresaron que han colocado cauchos, troncos y otros elementos para evitar que los vehículos caigan en los huecos, y tratar de llamar la atención de las autoridades, sin embargo no han recibido ninguna respuesta.

María Ceballos, vecina del sector dijo, “ya se avecina la época de lluvias y eso se pone peor, los huecos se ponen invisibles con el agua y los carros caen ocasionándoles fallas, hay días donde se han accidentado 3 carros al mismo tiempo y se tranca la salida de la urbanización, nosotros creemos que no es justo acostumbrarse a vivir así, pero esa es la impresión que da, sólo ponen pañitos de agua caliente y la gente sumisa no protesta”.

Finalmente, Jorge Patiño dijo, “con estos huecos el carro a cada rato tiene una falla en el tren delantero y amortiguadores, y ahora no hay dinero como estar costeando eso a cada rato, pero tengo que pasar por aquí todos los días, es mi ruta, el llamado es a las autoridades que se aboquen a tapar esos huecos, o buscarle la solución de fondo para que el problema sea resuelto por completo y no a medias”.

NEHOMAR J. AZÓCAR S. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA