Con el pasar de los días las colas en las estaciones de servicio han mermado significativamente, ya las largas filas de carro para abastecerse de combustible se ven más cortas que antes.

Loading...

Las gasolineras en Turmero y en la avenida Intercomunal Santiago Mariño, se han ido disminuyendo a pesar de que hay estaciones de servicios que no estaban en funcionamiento, en algunas se observaron las gandolas abasteciendo los tanques de las gasolineras.

Los usuarios de las bombas dejaron saber sus opiniones acerca del tema, algunos con la fiel convicción de que se está mejorando el servicio, mientras que otros opinaron que el problema persiste.

David Campos detalló, “hace una semana que no hay cola aquí, anteriormente en esta estación de servicio las colas eran kilométricas, pero por los momentos la cosa se está moviendo con normalidad”.

Por otra parte, Luis Pernía, conductor relató, “gracias a Dios todo está bien, ya en las bombas de la vía está igual, algunas abasteciendo, otras cerradas, pero las que hay están funcionando sin colas, yo vengo de Cagua”.

Asimismo hay usuarios que no opinan lo mismo y resaltaron que la situación sigue igual en cuanto al suministro de combustible, tal es el caso de Guillermo Zabala, quien dijo, “el problema persiste, no es igual que en tiempos anteriores que uno agarraba su carro y llenaba el tanque sin contratiempo, eso aquí ya no está pasando; esta estación está así

porque puede ser que la acaban de abrir y tocamos con la suerte de conseguirnos con esto, yo pasé por aquí esta mañana cuando esta bomba por lo general abre desde temprano”.

Entre tanto otro usuario que no quiso ser identificado aseveró, “esto está igual, la mayoría de las bombas en las vías están cerradas y por eso no se ven tantas colas, esta la acaban de abrir y está así hasta que se riegue la voz”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo