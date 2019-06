El veto impuesto a Huawei por el gobierno de Estados Unidos no estaría siendo seguido al pie de la letra por algunas empresas estadounidenses, quienes han aprovechado huecos legales para poder seguir vendiendo piezas al fabricante chino.

Lo anterior ha sido reportado por The New York Times quien cita a compañías como Intel y Micron como algunas de las que han reanudado la venta de componentes a Huawei. De acuerdo con fuentes cercanas a estas empresas, la distribución hacia China fue reanudada hace tres semanas.

Si bien el gobierno de Donald Trump levantó el veto temporalmente para que las empresas pudieran surtir a Huawei, se desconoce si las empresas estadounidenses han mantenido la venta de componentes para futuros dispositivos fabricados por la tecnológica china.

De acuerdo con Kevin Wolf, ex funcionario del Departamento de Comercio, el veto no impide vender productos que hayan sido fabricados fuera de Estados Unidos, siempre y cuando no contengan tecnología que pueda representar riesgos para la seguridad nacional. Sumado a eso, otra limitante sería que el soporte del producto se hiciera desde territorio estadounidense.

En el caso de Micron, la distribución hacia China fue reanudada hace dos semanas. Su presidente, Sanjay Mehrotra, declaró hace unos días que esto se hizo luego de que determinaran que legalmente era posible. Al igual que el fabricante de chips, otras empresas han seguido el mismo camino luego de frenar abruptamente la distribución a causa del veto.

Algunas compañías estadounidenses han presionado a la administración de Trump para levantar el veto. Tal es el caso de Qualcomm e Intel, quienes recientemente se sumaron a Google para manifestar al Departamento de Comercio que el bloqueo a Huawei los afectaría severamente.