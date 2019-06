Escribir acerca de la labor del periodismo es ahondarse en temas muy amplios, esta profesión abarca tantos los ámbitos de la vida cotidiana, pues todos los días hay noticias, en todo lugar del planeta suceden hechos que por pequeños que sean merecen ser reseñados, explicados, analizados y profundizados, un periodista debe conocer de todo aunque sea un poco, debe ponerse en el lugar de las personas para transmitir a los demás su credibilidad, un comunicador social escribe la historia constantemente.

En Venezuela el Día Nacional del Periodista se celebra cada 27 de de junio en homenaje a la salida en 1818 del primer número del periódico Correo del Orinoco, creado por Simón Bolívar, con la colaboración de Juan German Roscio, Cristóbal Mendoza, entre otros y se instituyó en 1964.

Cabe destacar que esta fecha fue establecida por la Asociación Venezolana de Periodistas en apoyo a la propuesta de Guillermo García Ponce, quien desde el cuartel San Carlos, donde se encontraba preso, envió a la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP), que se celebraba entonces en Valencia, estado Carabobo, una propuesta para que el Día del Periodista coincidiera con el mismo día de la primera aparición del Correo del Orinoco.

INFORMAR CON RESPETO

Y es que la palabra periodismo siempre ha estado relacionado con Libertad, del algún modo poder expresar las cosas de la manera correcta, precisa y libre es la labor del periodista, enfocándose en una fuente real y auténtica para producir la información.

En el estado Aragua, muchos periodistas han hecho historia, siendo Maracay la Cuna de la Aviación y una ciudad pujante, con un gentilicio amplio, las noticias siempre están a la orden del día.

En este orden de ideas, María Sánchez, periodista de trayectoria en el estado Aragua expresó, “creo que la responsabilidad de nosotros como periodistas, mi expectativa es informar con respeto, hacia allá he dirigido mi profesión, primero porque lo que nos han vendido por mucho tiempo de diversas formas de hacer periodismo es que tenías que gritar o sacarles los trapitos al sol a las personas de su vida privada, sin embargo yo creo que podemos informar de todo pero haciéndolo con mucho respeto, y también informar cosas buenas”.

Asimismo, se refirió a las redes sociales como una herramienta mágica para los periodistas, en vista que estas plataformas modernas nos permiten aunque la noticia ocurra en Maracay, puede llegar a muchísima gente y estar en el mundo entero, las redes tienen poder, finalizó.

Y con respecto al tema de la variedad de herramientas con la que cuentan los periodistas actualmente, Ana Yépez, comunicadora social, Community Manager y locutora de la región dijo, “un periodista abarca muchas actividades durante el día a día, sus labores engloban una cantidad de oportunidades de expresarse y comunicarse y eso es lo que más me gusta de esta profesión, todos los días aprendo y disfruto lo que hago, para esto me preparé y no lo cambiaría por nada, es mágico lo que te da la carrera de ser periodista, el contacto con las personas, conocer gente con la que jamás pensaste compartir, llegar a millones de personas al instante a través de las redes sociales y las virtudes de la Internet, es mágico, me siento afortunada de ser y pertenecer al mundo periodístico y por lo tanto lo disfruto a diario”.

En cuanto al aprendizaje que deja esta loable carrera, Alfredo Morales, periodista con 22 años de experiencia en el estado Aragua sostuvo, “afortunadamente he hecho radio, televisión, impreso y ahora estoy haciendo reporterismo a través de las redes sociales y es un descubrir para mí como periodista, ya que he conocido algunas ventajas, desventajas y limitaciones, pero también he conocido muchísima gente que necesita de nosotros para que esa voz llegue y se multiplique el sentir de ellos“.

VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR

Como en muchas profesiones la realidad de emigrar ha hecho mella en el periodismo, ya que según El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) publicó el estudio Índice de Libertades Informativas 2018 el pasado mes de marzo, en el que se refleja que al menos 477 periodistas emigraron de Venezuela entre los años 2014 y 2018.

María Paula Gerosa es periodista egresada de una universidad venezolana, periodista, reportera y presentadora de un canal regional en Colombia, específicamente en Barranquilla.

“Comencé a trabajar en mi profesión al mes y medio de llegar a este país, y literalmente he hecho de todo, periodismo, social, político, deportes, farándula y por lo tanto me ha tocado entrevistar a grandes personalidades de este país, incluso al Presidente de la República, la experiencia ha sido increíble, pues yo jamás esperaba que se fuera a dar tan rápido, en cuanto a las expectativas a mediano plazo sería llegar a un noticiero nacional, pues considero que lo más importante de todo es no tener miedo, ya que cuando llegas a otro país el contexto político y social es distinto, y toca estudiar, aprender muchísimo para hacer periodismo fuera, siempre dejaré el nombre de Venezuela en alto“.

Finalmente, escribir acerca del Día del Periodista es gratificante para esta humilde profesional de la comunicación social, “Aprender y nunca decaer”, la historia se escribe todos los días, a cada segundo, y la misma debe apuntar al respeto, la honestidad, a prepararnos para las más duras batallas y ponerse en el lugar de los que no tienen las herramientas para multiplicar la información.

NEHOMAR J. AZOCAR S. | elsiglo