Hace un par de meses Google nos prometió que permitiría eliminar nuestro historial de ubicación y, como lo prometido es deuda, ya está aquí esa nueva función, disponible tanto para los usuarios de Android como los de iOS.

Para poder usar aplicaciones como Google Maps necesitamos tener activado el GPS y permitir a nuestro móvil saber dónde nos encontramos. Todos esos datos acerca de por dónde nos hemos estado moviendo durante la última semana los guarda Google en sus servidores prácticamente de por vida. A menos que le digamos que los elimine pasado un tiempo.

Por el momento la herramienta para deshabilitar el guardado permanente de la ubicación no está completa, pero la compañía ha asegurado que será cuestión de unas semanas que todos podamos indicarle a nuestro teléfono que elimine este tipo de datos personales de manera automática. De momento, ya puedes probar a configurar un borrado automático de tu registro de ubicación.

Para empezar, podemos elegir entre distintas opciones: podemos pedirle al teléfono que elimine el historial cada 18 o 3 meses, o bien podemos optar por eliminarlo de manera manual cuando consideremos nosotros.

Para ello, es tan sencillo como entrar en los ajustes de Android en el apartado de “Google”. Dentro encontrarás en primer lugar la opción de “Cuenta de Google” y una vez ahí verás tus datos personales, como el nombre, la foto y el correo electrónico. Vete a “Datos y personalización” y busca entre los controles el “Historial de ubicación” que debería estar en segundo lugar.

Desde esta página podrás acceder a tu historial y ver el recorrido que ha ido registrando y guardando Google desde hace tiempo y tendrás la opción de elegir entre las distintas opciones que te hemos comentado antes: eliminar cada 18 o 3 meses o de manera manual. Para los móviles de Apple proceso es similar pero comienza desde la cuenta del navegador Google Chrome.

Recuerda que borrar el historial de ubicación no impide que Google sepa donde te encuentras, simplemente no sabrá dónde has estado con anterioridad, pero la única manera de desaparecer del mapa es desconectar el GPS de tu teléfono y aún así la compañía cuenta con otras opciones para localizarte, como las búsquedas que hagas en la web con tu cuenta de Google.

La compañía utiliza estos datos principalmente para mostrarnos anuncios acordes a nuestros gustos y a las búsquedas que hayamos realizado recientemente, así como para localizar mejor locales que tengamos cerca y recomendárnoslos.