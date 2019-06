El padre biológico de Eminem, a quien el rapero frecuentemente reprochaba haberlo abandonado, ha muerto a los 67 años a causa de un ataque el corazón, según ha informado una fuente cercana a la familia al portal TMZ.

Marshall Bruce Mathers Jr. ha fallecido esta semana en su casa en Indiana, según han revelado familiares y vecinos. Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, no ha ocultado nunca el rencor que sentía por su padre, al que nunca llegó a conocer en persona. Aunque negativos, esos sentimientos dieron pie a algunos de sus temas más conocidos. Sus exitosas canciones My Name Is y Cleanin Out My Closet, por ejmplo, reflejan esos sentimientos.

La madre de Eminem, Debbie, se casó con Bruce cuando él tenía 22 años y ella 15. Tuvieron a su hijo dos años después. Se separaron al poco tiempo, y Eminem y su madre se establecieron en Detroit con su familia, mientras que Bruce se mudó a California, donde tenía otros 2 hijos. Eminem ha contado en varias entrevistas que de niño escribió cartas a su padre y que todas le fueron devueltas.

El rapero también ha revelado que Bruce a veces llamaba pero que nunca le hablaba por teléfono. En 2001, Bruce publicó una carta dirigida a su hijo en un periódico que explicaba su versión de la historia: que fue la madre de Eminem la que lo mantuvo alejado. Aún así, Eminem nunca se puso en contacto con su padre para reconciliarse.