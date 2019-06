Los científicos están seguros de que ocurrirá, lo que desconocen es el cuándo. Algún día, la Tierra volverá a sufrir un impacto significativo por parte de un asteroide, como aquel que acabó con los animales terrestres más grandes hace 65 millones de años.

Con frecuencia la Tierra se ve rodeada de estas rocas espaciales, que de vez en cuando se cruzan en su trayectoria, y rara vez son lo bastante grandes como para provocar de nuevo un cataclismo que acabe con la mayor parte de los seres vivientes, incluidos los seres humanos.

Por eso, existe un protocolo de intervención claro. Y no es para menos, dado que este escenario hipotético es un riesgo real, improbable, pero posible. La NASA dispone de un detallado plan para desviar asteroides potencialmente peligrosos con destino a la Tierra. Y no, para desilusión de los cinéfilos, Bruce Willis no está incluido.

El informe ha sido publicado por la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, y se titula de la siguiente manera: “Estrategia y plan de acción nacional para la preparación de objetos cercanos a la Tierra”. El documento narra en solo 18 páginas tan complejo protocolo de actuación, con una previsión de 10 años vista, que se divide en cinco acciones fundamentales.

“El impacto de un asteroide es uno de los posibles escenarios para los que debemos estar preparados”, en palabras de Leviticus Lewis, jefe de la Subdirección de Coordinación de Respuesta Nacional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Nadie duda de que sea necesario este protocolo de actuación, que ha pasado ahora por una actualización importante. Ahora bien, ¿en qué consiste?

El informe detalla el protocolo de actuación, no solo cuando se produzca un avistamiento peligroso, sino también implementa soluciones y mejoras a la hora de detectar los propios objetos. En base, se pretende una optimización de los telescopios que ya se encuentran realizando un escrutinio de objetos que pueden ser peligrosos para la Tierra, y todo ello en una coordinación y cooperación constante entre países. Incluye, además, la petición de un protocolo de emergencia, pero este todavía no ha sido detallado.

Y ¿cómo lograr evitar el impacto de un asteroide peligroso? Muy sencillo: desviando su trayectoria. La NASA ya trabaja en dos misiones que podrían lograr este objetivo; una de ellas será lanzada a finales de 2021.

Pero, ¿hasta qué punto es necesario este protocolo? ¿Sufre actualmente la Tierra una amenaza real? La NASA ha identificado hasta ahora más del 95% de todos los asteroides que son lo suficientemente grandes como para causar una catástrofe global, y ninguno de estos plantea una amenaza en los próximos 100 años.

No obstante, los asteroides más pequeños también pueden causar daños muy graves. Además, aunque el impacto de un asteroide sería lo peor que podríamos imaginar, jugamos con ventaja: “A diferencia de la mayoría de los desastres naturales, los impactos de los asteroides son previsibles”, según de Aaron Miles, asesor principal de políticas de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.

‘National near-earth object preparedness strategy and action plan’. A Report by the interagency working group for detecting and mitigating the impact of earth-bound near-earth objects of the national science & technology council. June, 2018.

Acción 1: Mejorar la capacidad de detectar asteroides cercanos a la Tierra

Detectar eficazmente asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra es el primer paso, fundamental, ya que permitiría actuar con rapidez. La principal razón de ser de este objetivo, según detalla el documento gubernamental, es “reducir los niveles actuales de incertidumbre y ayudar en modelos más precisos y una toma de decisiones más efectiva”. Si bien el nuevo informe no pide a los científicos de la NASA que comiencen a planificar misiones adicionales, sí solicita que “identifiquen oportunidades en programas de telescopios ya existentes para mejorar la detección y seguimiento mejorando el volumen y la calidad de los flujos de datos actuales”. Acción 2: Predecir con efectividad cuándo y dónde impactará Este punto consiste en el desarrollo de herramientas de simulación que ayudan a caracterizar y mitigar los riesgos de impacto de los objetos mientras se racionalizan los flujos de datos para apoyar la toma de decisiones efectiva.