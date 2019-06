No cabe duda de que el navegador más usado es Google Chrome, tanto por eficiencia, tecnología y comodidad, pero eso no quiere decir que sea ni el más seguro, ni el que respete más nuestra privacidad.

Desde The Mercury News han publicado un interesante reportaje donde se pone en tela de juicio las garantías de privacidad que brinda Google con Chrome. El columnista descubrió que durante una semana usando Google Chrome, el navegador introdujo más de 11.000 cookies, asemejándolo a un software de vigilancia.

En concreto, descubrió que, en un semana, su navegador recibió 11.189 solicitudes de cookies de rastreador y que Chrome había introducido directamente en su ordenador, pero que en cambio otros navegadores como Firefox habían bloqueado automáticamente.

Además, cuando navegamos a través de Chrome podemos tener la sesión abierta de Gmail, con lo que estamos mucho más expuestos a que Google conozca mucho más sobre nuestro historial de navegación si pone en conjunto tanto los datos que tiene esa cuenta de Gmail con todas esas cookies que se nos introducen al navegar por Internet. De hecho se destaca, utilizando Chrome en Android, que el navegador envía a Google la ubicación cada vez que realizamos una búsqueda. Aunque se desactive la ubicación, todavía se siguen enviando las coordenadas, aunque con menos precisión.

Si bien Google está empezando a priorizar las opciones y controles de privacidad en Chrome, todavía están trabajando en nuevas opciones para las cookies. Sin embargo, para Firefox no ven la privacidad como una opción, si no como una obligación a la hora de navegar por Internet. Esto es quizá la diferencia entre Google, la empresa publicitaria digital más grande del mundo, frente a otros actores como Firefox que no tienen ninguna presencia en el entorno publicitario.

Otras empresas como Apple con Safari, también han empezado a aplicar la protección de seguimiento inteligente a las cookies desde 2017, pero Chrome permanece abierto a todas las cookies de forma predeterminada.