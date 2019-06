Vecinos de la Calle 102 con Colón del sector La Coromoto del municipio Girardot, denunciaron que desde hace más de un mes no cuentan con el servicio de recolección de basura, motivo por el cual ellos mismos se han visto en la necesidad de limpiar las zonas más afectadas.

Loading...

Laydi Romero, vecina de la zona, manifestó que aunque en diversas oportunidades los mismos ciudadanos del sector recogen la basura, a los pocos días la problemática vuelve a estar igual, “algunas personas que no son de acá ya tomaron esta zona como botadero de basura, pasan en sus carros y arrojan la basura y se van, la conciencia ciudadana también debe prevalecer para resolver el problema”.

Asimismo, Ana Pizoferrato indicó que desde hace un poco más de un mes no cuentan con el servicio de recolección de basura, lo que ocasiona que la problemática se agrave, “aparte de los demás problemas con los que los venezolanos debemos vivir a diario, a esto se le suma el montón de desperdicios en las calles, en mi caso debo recoger la basura de mi casa y llevarla a otro sitio porque por aquí no pasa el aseo”.

Finalmente, María Fuentes recalcó que el problema radica en que no existe un control de aseo, “simplemente el camión ya no pasa, y aunque tratamos de mantener las zonas se nos hace imposible, las personas no pueden ver un poco de basura en las calles porque se aprovechan y arrojan mucho más, aparte de todo esto no tenemos agua, necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y nos solucionen nuestros problemas lo más pronto posible”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA