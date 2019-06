Muchas personas aseguran haber sido cómplices de eventos paranormales en donde aparecen fantasmas, de hecho existen quienes se dedican a investigar estos sucesos y el mundo paranormal. Sin embargo, la ciencia tiene una opinión sobre esto; ¡Conócela!

Al parecer los fantasmas solo son objeto de películas, o al menos esto opina Brian Cox, físico de la Universidad de Manchester así como investigador del Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

“No estamos aquí para debatir la existencia de fantasmas, porque no existen” dijo de forma contundente Cox a la BBC Radio Four en una entrevista. El físico asegura que en tal caso los fantasmas estarían compuestos de energía y no de materia, ya que no se puede interactuar físicamente con ellos.

Por ello, Cox explicó que no es posible que vivieran bajo el modelo estándar de física de partículas, pues tendrían que estar hechos de células vivas capaces de persistir después de la muerte y estas deberían interactuar con otras partículas del cuerpo; y tras investigaciones del CERN, estas supuestas partículas no existen.

Cabe destacar que el Gran Colisionador de Hadrones es una compleja máquina con forma de túnel con un tamaño de 27 kilómetros que trabaja a una profundidad de 100 metros bajo el suelo. La función de esta máquina es examinar y analizar la interacción de partículas a través de las colisiones de protones.

Pero entonces, ¿qué explicación hay acerca de las apariciones de fantasmas?

Todo está en la mente

Ya sea por daños del hemisferio derecho del cerebro o por algunas formas de epilepsia, se podría tener la sensación de vivir experiencias extracorporales. Igualmente, el uso de drogas, exceso de alcohol y un estado de cansancio generan engaños visuales cuando se observan muchas luces y sombras.Observar a personas inexistentes a través de un reflejo en alguna ventana o espejo se debe a una respuesta del cerebro que intenta rellenar información desconocida con datos supuestos que en ocasiones no concuerdan con la realidad, construyendo formas inexistentes alrededor del reflejo. Algunos psicólogos especializados en apariciones paranormales como Adam Waytz psicólogo de la Universidad del Noroeste en Illinois- afirman que el estado emocional luego de una tragedia o muerte de alguien cercano incentiva a observar siluetas no reales; un fenómeno que se debe a la negación de la persona por lo ocurrido, anulando la realidad e intentando hallar respuestas en lo paranormal.

Un cambio drástico en la temperatura de un lugar también puede generar corrientes de aire frío que debido a problemas en la estructura del lugar y la ventilación hace ver pequeñas nubes de aire que son asociadas con fantasmas. Por estas razones ofrecidas por la ciencia, se puede llegar a la conclusión de que no existen fantasmas sino simulaciones generadas por el cerebro o el ambiente, que pueden ser relacionadas a apariciones paranormales debido también a las creencias culturales y sociales.