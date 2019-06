El delantero venezolano Josef Martínez afirmó este lunes que espera que la Vinotinto se saque “la espinita” de hace tres años, cuando Argentina cortó la trayectoria de su selección con una victoria por 4-1 en los cuartos de final de la Copa América Centenario.

“Ahora, toca la hora de la verdad. Hace tres años nos tocó Argentina en EEUU y tenemos que sacarnos esa espinita ahora. No sé si revancha, hay que ir partido tras partido. Obviamente cada uno quiere ganar y ojalá seamos nosotros”, resaltó en la Escuela de Educación Física del Ejército, previo al entrenamiento de la plantilla que dirige Rafael Dudamel.

Martínez afirma que su selección está preparada para afrontar el reto de dejar en el camino a Argentina -“sabíamos que nos podía tocar un rival de esa magnitud” dijo- y cree que no debe centrarse tan sólo en anular a Leo Messi.

“(Para anular a Messi) No sé si hay que tener suerte o no, pero cada uno tiene su método. Todo el mundo habla de Messi, Messi, pero Messi necesita compañeros también. No es solamente Messi, lo que nos preocupa es Argentina, no Messi”, destacó.

El goleador de la Major League Soccer estadounidense afirma que su equipo debe concentrarse en su juego, más allá de que enfrente tenga a Messi.

“A nosotros, lo que nos preocupa somos nosotros. Argentina puede presentar lo que siempre ha tenido, pero nos preocupa cómo lo enfrentemos y cómo entremos en la cancha”, agregó.

De igual forma, afirma que no se puede tomar como referencia el amistoso jugado en el Wanda Metropolitano de Madrid, en marzo pasado, en el que Venezuela fue muy superior a Argentina.

“Hay que olvidarse de lo que pasó dos o tres meses atrás. Eso fue en su momento y ellos ahora vienen de ganar igual que nosotros”, destacó Martínez que resaltó, no obstante, que su selección deberá “reforzar” lo que hizo “allí, en Madrid, y tratar de repetirlo acá”.

“Son partidos que se viven diferentes. Esa vez hicimos un excelente partido. Ellos también tuvieron su chance. Pero nosotros supimos aguantar, tuvimos suerte y aprovechamos la oportunidad que tuvimos. Tenemos que hacer el mismo partido que hemos venido haciendo contra Brasil, por ejemplo, aunque todo partido es diferente”, añadió.

Al evaluar, por último, la trayectoria de su selección en Brasil 2019, Josef Martínez observa una evolución en el juego del equipo.

“Siempre el comienzo (Contra Perú) es difícil porque nadie quiere perder y vas tratando de manejar la situación del partido. Luego, sabíamos que Brasil iría con todo en el segundo y en el último (contra Bolivia) cada uno tenía sus necesidades y había que aprovecharlo. Era importante quien hiciera el primer gol y luego el partido se abrió y fue más fácil”, explicó.

EFE