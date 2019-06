La seguridad en las empresas se ha vuelto cada vez más compleja y requiere de un mayor cuidado debido al uso de las últimas tecnologías. No sólo para protegerse de los ataques de piratas informáticos sino del posible espionaje de otras empresas, Microsoft ha elaborado una larga lista de programas que sus empleados tienen prohibidos usar.

Un nuevo informe de la web GeekWire detalla la extensa lista con todas las herramientas y programas que están vetados para la plantilla de Microsoft. Nombres tan conocidos como Slack, Google Docs, el software de seguridad Kaspersky o Amazon Web Services son los que aparecen en esta lista.

Se trata de herramientas que, en su mayoría, facilitan el trabajo y la comunicación dentro de los equipos o departamentos de una empresa pero que al ser de empresas ajenas a Microsoft podrían suponer un riesgo para la privacidad de ésta.

El intercambio de datos dentro de estas herramientas les daría acceso fácilmente a los responsables de estas a mucha información sobre la compañía creada por Bill Gates. Parece razonable que los de Microsoft quieren protegerse de un posible espionaje o fuga de datos confidenciales a través, por ejemplo, de Google Drive.

Es más, ya no se trata sólo de un tema de seguridad, también es una cuestión de prestigio e imagen de marca. Que un trabajador de una empresa utilice para trabajar las herramientas y programas de otra empresa teniendo los de la suya propia deja en muy mal lugar a esta compañía. Sería como si un empleado de Samsung utilizara un móvil de Apple.

“La versión de Slack Enterprise Grid cumple con los requisitos de seguridad de Microsoft; sin embargo, fomentamos el uso de equipos de Microsoft en lugar de un software competitivo” se explica en el documento publicado por Geekwire.

No obstante, además de softwares de otras empresas, en la lista también aparecen creaciones de Microsoft como GitHub, que no se consideran seguros para proteger la privacidad de los datos corporativos.

Incluso nos encontramos con opciones tan peculiares como el corrector ortográfico Grammarly. Tiene su explicación, y es que para ayudarnos a escribir sin faltas de ortografía, este sistema registra cada una de las palabras y demás signos ortográficos que marcamos en nuestro teclado.

Esto no significa que fuera de la corporación de Microsoft no debamos usar estas aplicaciones y sistemas, ni que no sean seguros en nuestro trabajo. Pero sí nos da una idea de toda nuestra información a la que tienen acceso estos programas y sus compañías.

De todas formas, lo mismo podrían decir Google y otras empresas de los programas creados por Microsoft y prohibir a sus empleados su uso por motivos de seguridad empresarial.