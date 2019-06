El presidente de Chile, Sebastián Piñera, volvió a cuestionar al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó de “dictadura corrupta e incompetente”, a lo que agregó que al chavismo le queda poco tiempo en el poder.

Los señalamientos los hizo durante una entrevista que concedió al periódico ABC de España. “Creo que el camino de Venezuela es terminar con esa dictadura, tener un gobierno de transición y llamar a elecciones libres, transparentes y democráticas y poder recuperar el tiempo perdido y ponerse nuevamente en la senda del progreso y el desarrollo”.

Subrayó que Maduro “tiene los días contados” al frente del Palacio de Miraflores. “Espero que los tiempos del dictador Maduro se terminen, y pronto pueda producirse un gobierno de transición”, añadió, en respaldo a Juan Guaidó.

De igual forma, sostuvo que es preocupante la situación de crisis política que se vive en Venezuela “porque no hay democracia, no hay libertad de expresión, hay presos políticos, no hay respeto por los derechos humanos. Hay crisis económica porque hoy en día el producto bruto de Venezuela es cerca de un tercio de lo que llegó a ser en la década de los 90, y una crisis humanitaria porque literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos”.

En cuanto a una transición, puntualizó: “Las dictaduras nunca ceden libre y voluntariamente el poder. Hay que quitárselo, arrebatárselo”.

De todas formas, resaltó que se han dado grandes pasos en esa dirección. “Hoy ya tenemos la oposición democrática de Venezuela más unida que nunca, una opinión pública completamente comprometida con hacer lo que sea necesario para lograr deshacerse de una dictadura corrupta e incompetente. Tenemos una comunidad internacional mucho más consciente y más comprometida con la causa democrática venezolana”, celebró.

El mandatario centroderechista también se refirió al creciente flujo migratorio que llega a su país. Esta semana, Chile comenzó a exigir visa de turistas a los migrantes venezolanos.

En este sentido refirió que lo que se busca es tener una inmigración ordenada, regulada y segura.