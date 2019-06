José Ramón Toro Brito, es un venezolano residenciado en Estados Unidos, que desde los 9 años de edad ha dedicado parte de su vida con esfuerzo y trabajo a la disciplina del karate, “siempre me he sentido agradecido y orgulloso de los senseis que desde el principio me han ayudado y me han apoyado, en especial a Luis Herrera y a la señora Carmela Díaz, madre del campeón mundial Antonio Díaz, quienes siempre me han brindado una mano amiga”

Asimismo, el joven atleta destacó que el secreto de su triunfo se ha basado en la disciplina, “he logrado muchos resultados positivo, que me han llevado a su vez a representar al país en varias competencias intencionales, pero también y con mucho orgullo he logrado excelentes resultados con la selección azulgrana”.

Toros destacó que por los momentos se encuentra entrenando para lograr triunfar en la Copa Internacional Simón Bolívar, “el mes de Julio estaré participando en la categoría de los -75 kilogramos, por esa razón he estado entrenando acá en Estados Unidos y manteniéndome enfocado en lograr una Victoria y dejar el nombre de Venezuela en alto, para mí no hay nada más orgulloso que representar a mi país”.

En este sentido, el karateca precisó que además esperar clasificar a la Premier League de Karate, “en el último trimestre del año esperamos poder lograr un triunfo más para mi carrera, esto se realizará en Chile y de verdad me siento muy emocionado y agradecido, principalmente me estoy enfocando en mejorar mi técnica y reforzar la resistencia, el karate es todo en mi vida, mis logros siempre son dedicados para mi familia ya que ellos son lo más importante para mí, me han apoyado y siempre los llevo en mente y agradezco que ellos ha ayudado a ser el hombre que hoy soy, con 26 años he vivido muchas experiencias y agradezco cada una de ellas”.

Finalmente, es importante mencionar que Brito cuenta en su palmarés con una medalla de oro en el Campeonato Centro-Occidental (categoría juvenil), un subcampeonato en los Suramericanos de Argentina 2008 (categoría juvenil), medalla de oro en el Campeonato Nacional celebrado en Margarita 2009 (categoría Junior), una medalla de bronce en los Panamericanos celebrados en San Salvador (2010), séptimo lugar en el Campeonato Mundial de Marruecos 2016 y una medalla de oro en el Suramericano celebrado en Venezuela.

MÓNICA GOITIA | elsiglo