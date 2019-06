El presidente de Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Juan Guaidó, visitó el estado Yaracuy, en el marco de la Operación Libertad; desde allí dijo que “La sanción más grande que tiene Venezuela, es Maduro”.

En declaraciones a los medios de comunicación tras culminar la primera concentración que tuvo lugar en el municipio San Felipe del estado Yaracuy; Guaidó recordó que quien “bloquea y quema” medicinas y alimentos es el “usurpador de Miraflores” tal como lo hizo el pasado 23 de febrero.

“Entendemos la preocupación de la Alta Comisionada, pero que entienda ella y el mundo que las sanciones son una medida para proteger los activos de Venezuela, para que no se los roben, para que no sigan pagando grupos irregulares, para que no hagan control social”. Dijo que es importante destacar que, tal como lo dijo Bachelet, desde el 2013 la crisis en Venezuela “venía agravándose”, es decir, ya existía y no era el resultado de ninguna sanción.

Refirió el también presidente de la Asamblea Nacional (AN), que “sería un error para los venezolanos, apostar a una persona”, por lo que aclaró que la visita de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, debe ser vista como el “reconocimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja, a la existencia de presos políticos, a la violación de derechos humanos”, entre otros.

Diputados del Parlamento nacional, así como dirigentes políticos y sociales de la región, acompañaron al presidente del parlamento, en las tres actividades a las que asistió como parte del despliegue de la Operación Libertad.

Solución urgente

Guaidó insistió en que Venezuela lo que necesita es “soluciones urgentes”, pues ya el diagnóstico está bien claro, “el gran problema de Venezuela, es Nicolás Maduro”.

Dijo que “lamentablemente no hay soluciones mágicas”, por lo que pide a los venezolanos no perder la esperanza, pero sobre todo, no perder la confianza en sí mismos. “Esta lucha tiene que ver con lo esencial, con recuperar la normalidad. Hoy la costumbre en Venezuela significa muerte. No estamos solos, Dios está con nosotros y el bien siempre se impone sobre el mal”.

Enfatizó que “no podemos ver la visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, como una solución, eso sería un error”, por el contrario, tiene que ser tomada como una iniciativa que forma parte de una estrategia para lograr el objetivo que persiguen todos los venezolanos y que está compuesto por tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Campamento Humanitario

Un Campamento Humanitario en la ciudad de Yaritagua, visitó Guaidó en donde brindaban atención médica y odontológica a niños ancianos, la población más vulnerable dentro de la Emergencia Humanitaria Compleja. Allí conversó con los asistentes a quienes les ratificó su compromiso de seguir luchando hasta que entre la Ayuda Humanitaria; sin embargo, indicó que la solución de la crisis pasa por el cese de la usurpación.