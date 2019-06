Cada 23 de junio en Venezuela se celebra el Día del Abogado, con el cual se honran a aquellas personas que ejercen profesionalmente la defensa jurídica en un juicio, y son los encargados deasesorar y dar consejos en materia jurídica, además de litigar en los procesos judiciales y administrativo relacionados con el derecho.

Loading...

Es importante mencionar que este día se conmemora desde el año 1972 cuando el entonces presidente del país, Rafael Caldera, decreto de júbilo dicho día y de esta forma poder celebrar a aquellos abogados que dedican su vida a luchar por los derechos y fomentar los mismos como un instrumento para la convivencia ciudadana.

La abogacía es una de las profesionales más antiguas del mundo, y aquellas personas que la ejercen se caracterizan por poseer conocimientos multidisciplinarios así como un perfil analítico, que le permita adquirir sólidos conocimientos académicos sobre las normativas

existentes y la sociedad.

Christopher Arias: “La mejor profesión del mundo”

Christopher Arias, director de la escuela de Derecho de la Facultad de ciencias políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, manifestó que para ser abogado complementa lo que es su espíritu como ser humano, “hace 7 años cuando decidí estudiar derecho, consideró hasta el día de hoy que no me he equivocado, sigo apostando a las ciencias jurídicas, a esa administración de justicia real, el país se ha divido en gobierno por militares y abogados, así que ser abogado lo puedo resumir en una frase, es la mejor profesión del mundo”.

Resaltó además sentirse orgulloso de ser el director de la única escuela de derecho de Aragua, “apuesto a título institucional que es la mejor escuela que existe a nivel nacional, la misma se ha enfocado en dar esas competencias, habilidades y destrezas para las personas, es decir, no salir a la calle para aprender sino a agarrar experiencia, ya que se tienen los conocimientos en el sistema”.

Arias destacó que los futuros abogados del país deben sentirse orgulloso de formar parte de este gremio, “no se equivocaron en elegir la profesión, el derecho da para todo, es vida y complementa su espíritu, tengo fe y así lo decretó que es la mejor profesión que existe en el mundo”.

José Hernández: “Estar del lado de la verdad”

José Enrique Hernández, quién ejerce como abogado desde aproximadamente doce años en el área penal, detalló que dicha profesión se ha convertido en una noción de vida para él, “el derecho es aplicar la justicia como tal, estar de lado de la justicia y la verdad, un estado de derecho, democrático y de justicia, se le debe dar a cada quién, por eso el abogado es un intermediario dispuesto a ayudar a las personas que lo necesitan“.

En este mismo de orden, Hernández destacó que la teoría y la práctica son complementos para lograr ser un abogado exitoso, “las universidades deben crear convención con las instituciones para formar mejor a los futuros profesionales del país, los estudiantes de derecho deben reforzar sus conocimientos, uno nunca deja de aprender y siempre se debe tener una constancia para lograr los objetivos”.

Gerardo Tepedino: “Es un modo de vida”

El letrado Gerardo Tepedino, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua desde hace más de 18 años, expresó que ser abogado es un modo de vida, ya que aquellos que están entregados al derecho “nos levantamos como abogados y nos acostamos pensando cómo le vamos a resolver los casos a las personas que tenemos como clientes“.

Además Tepedino indicó que muchas veces los abogados trabajan ad honoren, “existen personas que en realidad no tienen cómo pagarle a un jurista privado, por eso el profesional del derecho no solo debe tener conocimientos técnicos sino también debe tener humanidad”.

Resaltó además que como abogado defensor de los derechos humanos siente que es una acción que realiza para aportar un positivo a la sociedad, “no solo es utilizar el ejercicio como medio de vida, sino como una manera de ayudar a aquellos que lo necesitan y no tienen cómo pagarlo“.

Tepedino destacó que la profesión de abogado no se basa solo en el conocimiento ya que lo importante es la humanidad, “esto es una ciencia social y se debe dedicar a ella, asimismo se debe estar vinculado a otras experiencias del derecho que uno debe colaborar a ellas, durante mi ejercicio me tenido casos que me han marcado en lo personal, en una oportunidad me tocó defender a un alumno por un delito que en aquella oportunidad era grabe y yo demostré dentro de los tribunales que el no estaba implicado en eso, sino que había sido un tío el que había ejecutado el delito, pero el joven era un alumno que lo vi en un conocido recinto del país y hoy en día somos excelentes amigos”.

Cristian Moreno: “La constancia”

Cristian Moreno, abogado desde más de 16 años, mencionó que existen muchos abogados, pero son pocos lo que ejercen la profesión como tal, “el jurista no se hace nada más en la universidad, se hace ejerciendo y estudiando cada día, ya que de acuerdo a como la sociedad va avanzando asimismo lo hacen las leyes”.

Moreno mencionó que al egresar de una institución los estudiantes no poseen ningún tipo de experiencia, “la universidad no te hace profesional, eso lo hace la constancia, estudio y la dedicación que le hagan a su carrera para que lo coloquen en grande en el ámbito que se desempeña, por eso deben estudiar y revisar constantemente el ordenamiento jurídico por el cual nos rigen nuestro país”.

Finalmente, el abogado Moreno manifestó aunque muchos abogados han hecho que los ciudadanos desconfíen del gremio, deben tener en cuenta que la mayoría de ellos están dispuestos para servir, “no se debe etiquetar ni un abogado en específico ni al gremio, nuestro trabajo es para la sociedad y el beneficio de todos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo