Un avión bimotor se estrelló en el norte de Hawái este viernes, dejando nueve muertos, según informaron las autoridades.

El aparato King Air se precipitó cerca de un aeródromo en la costa norte de la isla de Oahu, según el Departamento de Transporte (HDOT) hawaiano.

“El HDOT informa con gran pesar que había nueve almas a bordo… aparentemente sin supervivientes”, señaló en su cuenta de Twitter.

El jefe del Departamento de Bomberos de Honolulu, Manuel P. Neves, confirmó que no hubo sobrevivientes, según el canal Hawaii Now.

Agregó que la nave se estrelló a las a las 18:30 del viernes (04H30 GMT del sábado) tras despegar.

El alcalde de Honolulu Kirk Caldwll dijo en Twitter que sigue “de cerca” los acontecimientos y que “nuestros pensamientos y oraciones están junto a las familias y amigos de las víctimas”.

BREAKING: Aircraft down near the #Dillingham Airfield. 9 fatalities per Honolulu fire chief. I am here with Nicole Tam. We will have more on @KITV4 pic.twitter.com/QbUfnlX6aT

— T.J. Horgan (@TJHorganTV) 22 de junio de 2019