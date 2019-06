En distintas esquinas del centro de Turmero se pueden observar a los vendedores de café en polvo, o ya preparados, quienes aseguran que estas ventas al detal les permiten al menos resolverse la comida del día.

Róger Guzmán, vendedor de café en polvo, afirmó que se dedica a este rubro para sobrevivir, “la cosa no está muy buena, pero da la base para sostener a mis hijas, se puede decir que me va bien”.

En cuanto así le parece dejar el país para buscar mejores ingresos fuera de Venezuela, Guzmán señaló, “mi esposa me ha planteado irnos a Colombia, pero mientras que aquí esté produciendo y las ventas me den para vivir, aquí me quedo”.

Por otra parte, Adrián Ortiz enfatizó, “es rentable para sobrevivir, por lo menos para comprar la comida, eso era antes que uno decía con esto compro los zapatos, voy al cine, ya no nos damos esos lujos, se compra a diario, se hace algo y se resuelve”.

Entre tanto, Ludennis Rangel dijo, “en material solamente se va la cosa, un día se trabaja para invertir en lo que respecta al café y la azúcar, y el otro día es para percibir las ganancias y poder hacer la compra de la comida”.

Los alrededores de la Plaza de Turmero hay distintos puestos donde se pueden observar a los vendedores ambulantes con termos de café, algunos lo tienen en varias presentaciones y tamaños, incluyendo el con leche; mientras que otros lo expenden en granos o lo muelen allí mismo y empaquetan, vendiéndolos detallados por las famosas “teticas”.

Los precios del vasito de café están entre 600 y 800 bolívares, mientras que en polvo se venden según la cantidad que quiera llevar el cliente, lo más mínimo son 200 gramos y oscila entre 3.500 y 4.000 bolívares.