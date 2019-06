Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello estrenaron el esperado videoclip de la canción “Señorita”. Un video musical que cuenta la historia de un chico que se enamora de una mesera en un restaurante, amor que termina en un derroche de pasión.

Loading...

Finalmente, el vídeo musical ya supera las nueve millones de reproducciones en YouTube.

“Señorita” llega después de una serie de rumores de una nueva canción entre ambos intérpretes, quienes, sin duda alguna, demuestran una vez más que tienen una gran química.

El par ya había colaborado antes en “I Know What You Did Last Summer” (2015).