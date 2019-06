Si un día al entrar a tu cuenta de Instagram no funciona la contraseña, o peor todavía, se empieza a publicar contenido que no has subido tú, es posible que te hayan hackeado la cuenta. Pero no te agobies, si te ha pasado, todavía puedes recuperarla.

Este problema suele darse en cuentas con muchos seguidores, pero nadie está libre de que le pueda ocurrir por el motivo que sea: alguien que está recopilando cuentas ajenas, una venganza personal, que se deje la cuenta abierta en otro equipo. Sin embargo, la solución es casi tan sencilla como recuperar la cuenta y cambiar la contraseña. Aunque te recomendamos que pienses en cuál ha podido ser la causa y si tus equipos son seguros.

Instagram ha cambiado los pasos de seguridad tras varias polémicas con el robo de cuentas de famosos. Toma nota.

Lo primero que tienes que hacer para recuperar tu cuenta de Instagram es entrar en la página, mejor que sea desde el teléfono.

Pulsa sobre ¿Olvidaste tu contraseña? y en el menú posterior escribe tu número de teléfono. Cuando restablezcas las contraseña, recibirás un código de seis números que provocará que nadie más que tú pueda cambiarla, solamente desde el dispositivo que se ha hecho se podrá reactivar.

Lo mejor de todo este cambio es que puedes recuperar tu cuenta aunque hayan cambiado el nombre o alguna otra información. Desde el teléfono original se tendrá la opción principal de cara a ser el poseedor de la cuenta.

De todas formas, Instagram promete que hará nuevos cambios en el interfaz para hacer todo el proceso más sencillo y aportar mayor seguridad a los usuarios.