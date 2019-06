Las cantantes estadounidenses Taylor Swift y Katy Perry hicieron las paces y su nuevo videoclip “You Need To Calm Down” lo confirma.

Este lunes la interprete de “Look What You Made Me Do” lanzó su nuevo tema musical,donde por fin se pudo ver su esperada “reconciliación” con Katy Perry, con quien estuvo peleada durante años.

Mucho se ha hablado acerca de la enemistad de las intérpretes, algunos de sus fans insistían en que todo se debía al romance que Katy tuvo con el ex novio de Taylor, John Mayer.

Pero el verdadero trasfondo ocurrió durante el período 2012 y 2013, puesto que parte del cuerpo de baile que acompañaba en su gira a Swift, la abandonaron para irse con Perry, porque ella les había pedido que volviesen a formar parte de su elenco debido que anteriormente ya habían sido sus bailarines, lo que Taylor sintió como una traición.