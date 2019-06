Debido a su costo mucho más accesible, en comparación con otros rubros tales como las carnes, embutidos o pescados, los granos han pasado a ser para los ciudadanos un complemento casi frecuente en sus platos.

Loading...

Y es que los granos de acuerdo a su valor nutricional, aportan un nivel óptimo de calorías, siendo así que, “para quedar llenos“, las personas en la actualidad los usan como un buen contorno, y además es una opción ideal, con la que se le puede hacer frente a la crisis.

“Como granos casi todos los días” o “ya estoy cansado de comer granos, pero es lo que se puede”, son expresiones comunes de aquellos a quienes entrevistamos en un recorrido por el centro de la población de Palo Negro en el municipio Libertador del estado Aragua.

“Yo como en mi casa siempre granos, fríjol y lentejas que son los más baratos y llenan, ya que ahora pocas veces se tiene para comprar carne o pollo“, fueron las palabras de Aiza Bolívar, compradora por el lugar.

Para Aiza el cocinar granos se ha vuelto en su casa una costumbre, pues muchas veces, a falta del “salado”, como ella lo describe, “unos frijoles o unas buenas lentejas resuelven el día”.

“A mi comer granos no me mortifica, pues me gustan mucho, y no me hacen daño, yo si los como todos los días, soy feliz”, dijo la consumidora, mientras caminaba con su hijo buscando precios.

No obstante, con relación a las ofertas de granos en comercios de Palo Negro, se pudo observar que en los negocios de la zona, el precio de los granos por kilo es de la siguiente manera: el fríjol bayo oscilan entre los 4 y 5 mil bolívares, la lenteja entre los 6 a 6.500 bolívares y las caraotas negras de 8 a 10 mil Bs.

Por otro lado, Alicia Rodríguez igualmente comerciante del rubro, indicó que, “los granos son lo que más se vende aquí, y sobre todo el frijolito chino, que es más económico, que todos los demás, pues yo lo vendo en 3 mil el kilo”.

“Yo creo que la gente tiene que llevarlos a juro, así no les guste, porque con lo caro que está todo, qué van hacer, es preferible granos a tener que pasar hambre”.

Sin embargo, personas como María Rubio también compradora, expresó inconformidad, pues dijo sentirse afectada de salud incluso por el comer grano tan seguido.

“Yo no soy muy amante de consumir granos, pero a veces es lo único que tengo y no me queda de otra, pero el comerlos tan seguido me produce cólicos y problemas con el colon y he tenido últimamente mucho malestar”.

“Además unos de los grandes problemas del no poder consumir una dieta balanceada y tener que excederse con ciertos alimentos, es que esto trae graves consecuencia, sobre todo en quienes ya tenemos una edad avanzada”, dijo la señora Rubio.

Finalmente, aunque económicos los granos, y a pesar de que representan ser una alternativa, la mayoría de los ciudadanos coincide en que es necesario la estabilidad económica del país y mejorar el poder adquisitivo del venezolano, para así, de esta manera volver a disfrutar de una dieta balanceada que contribuya a mejorar el terrible mal de desnutrición que enfrenta actualmente la población.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ