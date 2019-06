Maleza por todos lados, postes en mal estado y sin lámparas, basura por doquier y un sinfín de huecos, marcan el gran estado de abandono en el que se encuentra la calle Mis Amores de la urbanización Bolívar Sur de La Victoria, así lo denunciaron vecinos y transeúntes.

Loading...

Los afectados alegaron que pese a que ésta es una de las calles más céntricas y antiguas de la capital de Ribas, presenta en la actualidad gran deterioro en la estructura y en el mobiliario urbano, hay mucha contaminación e inseguridad.

Y es que quienes allí hacen vida informaron que pasadas las 6:00 de la tarde, deben encerrarse en sus apartamentos o residencias, pues les da pánico transitar por las calles a consecuencia de la falta de iluminación, lo que ha traído como consecuencia el incremento de los hechos delictivos.

Rosaura Rodríguez vive en las adyacencias de la vía y comentó que cuando regresa del trabajo, la calle ya está oscura y solitaria, por lo que vive en una zozobra y nerviosismo por no saber qué pueda pasar.

“La delincuencia poco a poco se ha desatado por acá. A cada rato escuchas que robaron a alguien y hasta tiros en las noches puedes oír. Vivimos tensos y encerrados con el temor de que si bajamos la guardia con la prevención al entrar y al salir, nos pueda pasar algo”, agregó.

Del mismo modo, señalaron que el hecho de que las calles permanezcan a oscuras, les abre el paso a los amigos de lo ajeno, para que hagan de las suyas. “Los pillos se sienten como en su casa por aquí, no hay nadie que les dé un parado. Sinceramente, ya no sabemos a quién recurrir, pues ciertamente hacen recorridos de patrullaje, pero esto no parece asustarlos y siguen robando a todo aquel”, señaló Vicente Pérez.

Por otro lado, indicaron que este no sería el único inconveniente con el que tienen que lidiar en esta parte de la Ciudad de la Juventud, ya que también la vialidad se encuentra en pésimas condiciones, obligando a los conductores a reducir la velocidad y hasta dejar de pasar por la calle.

“Tenemos tiempo denunciando la gran cantidad de huecos que hay, pero estos llamados quedaron en el olvido, porque no han venido ni siquiera a verificar el problema tomando fotos. Estamos en el completo abandono y con la llegada de las lluvias es de esperar que este inconveniente se agudice por el proceso de socavación“, manifestó Ronaldo Belisario.

Ante estos hechos, los residentes le piden a la municipalidad le resuelvan los problemas de la comunidad, para llevar una vida tranquila, de igual forma solicitaron a las autoridades correspondientes que se incremente el patrullaje policial, con el fin de brindarle un mejor ambiente y más seguro.

DANIEL MELLADO | elsiglo