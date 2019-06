Los vecinos de la avenida 1 con la calle 14, en la urbanización La Mora de La Victoria, municipio Ribas, denunciaron las condiciones en las que se encuentran las vías de esa populosa zona. Indicaron que desde hace aproximadamente tres años se encuentran intransitables.

En este sentido, fueron muchos los residentes que explicaron que cuadrillas de la Alcaldía de Ribas realizaron labores en el lugar para solventar un bote de aguas negras, pero al parecer al terminarlo nunca recogieron los escombros y taparon los huecos con los mismos, lo que causa malestar en todos los conductores y peatones que se ven en la necesidad de pasar por la zona.

“Este inconveniente con la vialidad ya nos tiene molestos. Tenemos ya más o menos tres años. Inicialmente, comenzamos a presentar problemas con la red de cloacas, vinieron solventaron la situación, pero nos dejaron con este pesar en todo el medio de la calle, ya se nos hace imposible así sea caminar en paz. Necesitamos que se nos sea tomado en cuenta”, comentó el señor Vicente Berroterán, poblador de esta parte de La Mora.

De acuerdo con Berroterán, Claudia Andrade agregó: “Entre nosotros hemos tratado de poner escombros y medio arreglar un poco, pero es imposible y más ahorita que llegaron las lluvias, porque ahora esto se convierte en una laguna de barro. Vamos de mal en peor”.

Por su parte, Adelfina Rondón aseveró: “Es necesario que se haga una fiesta de asfaltado por aquí, ya yo me he caído como tres veces en esos huecos. Sabemos que los trabajos no fueron realizados en este gobierno, pero necesitamos que se tomen cartas en el asunto, ya que es una dificultad que no nos deja llevar un nivel de vida digno”.

Asimismo, los afectados dijeron que no solamente las condiciones de la calle los afecta, sino también la falta de alumbrado público en la que están todos los espacios, lo que facilita el trabajo de antisociales que roban a los transeúntes, ante el poco patrullaje policial.

Los habitantes de la avenida 1 con la 14, pidieron a las autoridades solucionar los problemas que los aquejan y sobre todo asfaltar las calles, porque son los vehículos los que se deterioran al transitar por ellas y los repuestos están demasiado costosos.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria