La figura paterna, esencial en la dinámica familiar, es conmemorada el tercer domingo de junio anualmente en Venezuela y en numerosos países alrededor del mundo, con la finalidad de exaltar la gran importancia que tiene el padre en la crianza y formación de sus hijos como ciudadanos con valores y criterios.

Padres quienes se despiertan día tras día, para llevar el bocado a sus casas sin importar en cuánto esté el precio de las cosas actualmente, ellos son esas personas quienes a pesar de sus pocas expresiones llevan a sus hijos en el fondo del corazón.

Mayormente en la zona central de Maracay se notaban numerosas familias haciendo los preparativos para hoy domingo tan especial, donde agasajaran con colonias, correas y zapatos al primer pilar fundamental del hogar, pero debido al costo de la vida actualmente las modalidades han cambiado, tomando en cuenta que para muchos este es un día comercial.

Raicet Rigor expresó su dolor al no tener a su padre este año; “de eso se trata la vida de perder y ganar, el año pasado estuve en estas fechas con mi padre y tuve el honor de haber compartido con él, ya este año no puedo decir lo mismo, es muy difícil pensar que ya no está junto a nosotros. Yo recuerdo a mi papá como un señor de responsabilidad, respeto y entrega hacia sus hijos. Mi papito siempre tenía esta frase en los labios “Un buen padre vale por cien maestros”, y bueno hasta ahora lo ratifico porque mi papá es el mejor del mundo.

Rigor también comentó que este año se le haría difícil agasajar a su padre si estuviese vivo, por el costo de los regalos; “en realidad este año no hubiese podido festejar como siempre lo solía hacer el Día del Padre, por lo caro que están los regalos, sé que siempre existen varias opciones, pero yo conociendo a mi papá, una persona exigente no se conformaría con un chocolate, sin embargo, él decía que lo más importante es tener el amor de sus hijos siempre”.

El Día del Padre es para que todos los hijos tengan la oportunidad de agradecer a Dios y a la vida por el papá que tienen. Por eso, lo más importante no es obsequiarle un presente sino agradecerles todo lo que se esfuerzan, sacrifican y hacen cada día por el bienestar de sus hijos, es una gran ocasión para hacerles sentir todo el amor que se merecen.

Para muchos de los padres lo más importante es tener a sus hijos con salud y enérgicos, así lo dio a conocer José Reverón, quien se encontraba con sus pequeños dando un paseo por una reconocida plaza de Palo Negro, entre alegría y risas dijo; “lo más importante para mí es tener a mis bebés con mucha salud, y dedicarle el mayor tiempo posible porque eso vale más que un simple regalo, el tiempo nunca se recupera”.

Reverón también acotó, “la ecuación también es importante forjarla todos los días, yo me preocupo para que mis hijos sean profesionales y personas del buen camino, ese es mi mayor regalo”.

Venezolanos en el exilio

La desmotivación en celebrar el tercer domingo de junio va más allá del problema económico que pueda existir en una nación, donde vale la pena acotar que un regalo no es comparado con un abrazo de un hijo, muchos venezolanos han tenido que tomar rumbos distintos, donde sus pensamientos y el alma quedan en agonía junto al despecho.

Muchos hijos esperan estar fuera de sus tierras nativas o simplemente estar detrás de una pantalla de smartphone para expresar el amor que tanto le tienen a su padre, o esperar el momento cuando están abordando el avión o autobús para decir lo maravilloso que es tener un padre ejemplar.

Tal es el caso de Anel Rojas, quien con su voz quebrantada comentó su triste situación, “tengo a todos mis hijos fuera del país, es la peor decisión que han tomado, sin embargo yo dejo mi nostalgia a un lado y los apoyo, y ellos podrán estar afuera y mandar todo el dineral del mundo, pero no es igual que yo los tenga cerca y poderlos abrazar y besar”.

Rojas terminó acotando, “esta situación nos ha obligado a vivir en esta incertidumbre y pensar que no sé cuándo será el día que los vuelva a ver, porque lo peor de esta triste historia, es que ellos se van con fecha de despedida más no de regreso“.

Honramos a la figura paterna

Este día no es solo para celebrar sino también para honrar a todos los hombres que actúan como figura del jefe de la casa, bien sea padrastros, tíos, abuelos, y en general a la figura paterna, ya que todos son acreedores a que se les celebre el Día del Padre, esa fecha se convirtió en otra feliz ocasión para juntar a la familia a comer.

El padre representa el equilibrio necesario para educar a los hijos, ya que éstos crecen y se desarrollan dentro de un hogar estable y amoroso para que lleguen a ser en un futuro hombres y mujeres completas y felices. Juega un papel fundamental dentro del grupo familiar, especialmente dentro de la crianza de los hijos, donde el padre funge como protector y guía, mientras que la madre como cobijo y ternura.

Con el pasar de los años, se creó la tradición de dar presentes en este día a los padres. Esto ocasionó que el día se comercializara y que las grandes tiendas por departamentos promocionaran el Día del Padre para vender sus productos.

Es así como esas primeras celebraciones netamente familiares e íntimas se han transformado, pues, con el correr de los años en una celebración que mezcla lo sentimental con lo comercial.

Gerson Jiménez, empresario, expresó,; “hay veces que somos padres sin llevar la sangre, simplemente de corazón, yo creo que esto es un día comercial que se presta para la venta de chucherías, ropa y otros, mi mejor regalo es tener a mi hijo con mucha salud y ver que él pueda cumplir todos sus deseos, porque yo siempre lo apoyaré en todo”.

Así como también David Leal, quien tiene a su sobrina desde los 8 meses de nacida y dice que es su hija; “mi hermano se fue y me la dejó, y bueno hasta ahora yo soy su padre, porque papá no es el que lo hace, sino el que cría, es rudo mantener a una familia en esta situación del país, aun cuando yo mantengo las ganas vivas de darle una casa y educación digna a mi hijita”.

Hablan los abuelos

Como es costumbre en las plazas compartir información por las mañanas, en una banqueta se encontraban un trío de compadres que comentaron, “ya nosotros no aspiramos ningún regalo, sólo vida y mucha salud, porque la situación está muy ruda para que nos estén regalando“.

Gustavo Lugo, “ya mis hijos están grandotes, ya tengo hasta nietos, que más regalo que eso, verlos correr por la casa y escuchar sus risas eso es gratificante, claro está, si desean regalarme algo bienvenido será”.

Perpetuo Palma, “yo creo que esto es un día comercial, donde los negocios se prestan para vender sus coroticos colocándolo al mejor precio, el año pasado fue un día muy apagado, no me imagino este.

Alejandro Pérez dijo, “para mí es un día tan normal, yo recuerdo cuando estaba joven la palabra padre significaba algo tan grande en un hogar, ya ahora las hijos no respetan a su padre”.

Padres en proceso

La noticia de ser padre produce una mezcla de emociones en muchos hombres; alegría, temor y ansiedad inundan su cabeza, sobre todo en una sociedad como la actual donde él tendrá un rol protagónico y participativo en la crianza del nuevo integrante de la familia. En un recorrido reporteril por algunas clínicas del casco central de Maracay se pudo evidenciar la gran felicidad que sienten los padres al escuchar el primer llanto de sus hijos, o simplemente al ver una prueba de embarazo positiva.

Inevitables pensamientos cruzan por la mente de un hombre ante el resultado positivo de un test de embarazo. Que sea niño, o mejor una niña, que tenga los ojos de su madre y las habilidades matemáticas del padre o mejor, que sea lo que Dios quiera, pero sanito. Es que ante tan magna noticia nadie queda indiferente, ya sea joven o no tanto, porque la vida que viene en camino llegará a llenar un espacio.

Nelson Prieto, médico, comentó, “la noticia de ser papá trae consigo una serie de emociones. Por un lado, aparecen los sentimientos de alegría, orgullo y felicidad plena, pero en paralelo puede surgir el temor, el rechazo y el agobio“.

“Para mí el rol de ser padre es tan grande y requiere de tanto tiempo, no sé como hay padres que abandonan a sus hijos al nacer, tan maravilloso es ver a su hijo nacer o recibir la noticia de que serás padre por primera vez”.

Madres que juegan el papel de padre

En este día festivo no debemos pasar por alto a esas mujeres que no necesitan de una figura de un hombre para sacar a sus hijos adelante, el tamaño del problema no es una dificultad para ellas, siempre y cuando vean a sus hijos felices y triunfadores.

Margarita Rodríguez, vendedora de empanadas, manifestó, “mi esposo me dejó cuando mis hijos estaban pequeños, desde entonces soy yo quien ve por sus estudios y manutención, soy yo la que sabe qué necesita cada uno de ellos, le conozco sus gustos y debilidades, es por ello que me considero un padre, porque para mí un hombre no define a una mujer“.

“Claro está que a mis hijos a veces le hace falta su padre, pero yo les he dado todo para que eso no sea un obstáculo es su camino”, así finalizó Rodríguez.

CÉSAR ORTEGA (pasante) | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ