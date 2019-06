El Partido Laborista británico reaccionó este domingo con indignación, a un nuevo ataque del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, al que calificó de “desgracia nacional” después de la muerte de tres jóvenes en la capital británica.

Las palabras del mandatario estadounidense fueron dadas a conocer a través de Twitter, donde compartió el mensaje de Katie Hopkins, una columnista inglesa de derecha, que culpa a Khan de la violencia callejera de las últimas horas en la capital inglesa. En otro tuit, Trump escribió: “Es una desgracia nacional que está destruyendo la ciudad de Londres“.



Debido a este nuevo ataque, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, consideró que “es absolutamente terrible” que Trump “use la tragedia del asesinato de personas para atacar al alcalde de Londres” y señaló que Khan “está haciendo lo correcto al apoyar a la Policía en el ejercicio de su trabajo”. Hopkins y Trump “buscan dividir en un momento en que debemos unirnos”, afirmó el dirigente socialista.

Absolutely awful to see @realDonaldTrump using the tragedy of people being murdered to attack the Mayor. @SadiqKhan is rightly supporting the police to do their job while Katie Hopkins spreads hateful and divisive rhetoric. They seek to divide at a time we need to come together. https://t.co/Se3fgWDXUZ

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 15 de junio de 2019