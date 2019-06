En un recorrido realizado este sábado por varias comunidades de la capital aragüeña, se pudo constatar de boca de los propios vecinos y comerciantes, que siguen suscitándose fallas en el servicio eléctrico en diferentes sectores de la ciudad, y hasta dos veces por día, afectando de esa manera la actividad comercial y social de cada uno de los ciudadanos.

Loading...

La semana que arrancó desde el lunes 10 de junio hasta este sábado 15, se dieron interrupciones en la electricidad y en más de una ocasión en el día, en varias comunidades, entre las cuales por nombrar tan solo algunas, están: San Carlos, Los Cocos, San Luis, Los Samanes, Adres Eloy, al sur de Maracay, y al norte Caña de Azúcar, El Limón y La Candelaria.

Esta misma anormalidad se evidenció en otros municipios de Aragua. Algunos habitantes pertenecientes a dichas comunidades expresaron su malestar sobre la situación al respecto, ya que opinan, que en vez de avanzar hacia una mejora de la realidad, se observa todo lo contrario.

En tal sentido, Avelina Rubios, residente del barrio San Carlos, al sur de Maracay expresó lo siguiente: “yo no entiendo de verdad cómo es esto, se habló de un racionamiento programado de cuatro horas, últimamente, se va la luz, hasta dos veces en el día y dura más del tiempo señalado. Incluso hasta cinco y seis horas”.

“El problema está, en que si quitan la luz en varios sectores a la vez y durante casi todo el día, uno no puede hacer sus diligencias, ya que si tiene que comprar, no puede, por el tema de los puntos, y otras tantas cosas más, por eso en este país, si las cosas siguen como están, nosotros en vez de ir hacia delante, vamos pa’trás, como el cangrejo“, culminó diciendo.

Por su parte, al recorrer hacia el norte específicamente el municipio Mario Briceño Iragorry, encontramos un panorama similar, por ejemplo, Johana Rico, comerciante en Caña de Azúcar, expresó su parecer al respecto.

“Yo vivo en Palo Negro, pero trabajo aquí en Caña de Azúcar, y la situación tanto allá como aquí, es igual, ayer por ejemplo, se fue la electricidad prácticamente todo el día, y por eso no pude trabajar, porque yo vendo por un punto que me alquilan, en un negocio cercano y el dueño por el mismo problema de la luz, cerró temprano y no abrió más, y no me quedó de otra, sino recoger mis cosas e irme para mi casa”.

Por su parte, Kirlena Campero, habitante del sector 1 de Caña de Azúcar dijo que, “a mí me parece una falta de respeto estos apagones constantes, pues la luz ahora se va y a uno ni le avisan siquiera, cuánto tiempo dura, ni a qué hora va a venir, para uno medio planificarse, aunque sea“.

Comerciantes al borde de la quiebra

No obstante, muchos comerciantes y trabajadores expresan registrar grandes pérdidas, debido a las fallas de electricidad en el día, ya que muchos al no poder generar ganancias debido a la situación país, no pueden adquirir una planta eléctrica, siendo así que prefieren mejor, no abrir sus santamarías.

Alejandro Liendo, comerciante dijo, “ayer no trabajé, abrí mi negocio, pero no se hizo nada, pues el corte fue como desde las ocho de la mañana, hasta la una y media, y luego en la tarde se volvió a ir , desde las cuatro hasta como las diez”.

“De verdad que cuando uno saca cuenta de las pérdida que genera esta situación, son incalculables, aunado a que con la crisis, las ventas por lo general son muy malas, entonces cómo hace uno para comprar una planta por ejemplo, para resolver, no puede, por eso muchos prefieren no abrir sus negocios más y dedicarse a otra cosa o irse del país, como muchos están haciendo”.

También Soraida Rojas, comerciante informal expresó al respecto lo siguiente: “yo sino hay luz no puedo trabajar, pues yo lo que más vendo, lo vendo por punto, por eso cada vez que hay apagones, me quedo sin nada para llevar a la casa, pues lo que hago aquí vendiendo al día, lo hago para el sustento diario de mi familia”.

“Esta situación es terrible, pues a mi con esto de los apagones se me dañó una nevera, un perco, hasta comida he perdido, y lo último fue un ventilador, que sonó feo y de pronto no prendió más, y ahora como hago yo, para reponer todo eso, con lo caro que está todo”.

“El Gobierno debería por lo menos, indemnizar a la gente por la pérdida que ha generado esta situación“, finalizó diciendo la vendedora.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA