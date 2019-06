Como Maikel Johander Navarro Linares, de 23 años de edad, identificaron al joven que fue ingresado a la medicatura forense de Bello Monte el pasado viernes 7, los familiares lograron identificarlo este miércoles.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el pasado día 7, alertados por vecinos acudieron al sector vía Las Lomas de Palo Verde, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, donde estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Familiares de Maikel Johander se enteraron que una persona en situación de calle había sido localizada muerta. Como no tenían información del joven acudieron al lugar donde frecuentaba y como no lo hallaron buscaron en los principales centros asistenciales de Petare, el Hospital de Los Seguros Sociales Dr. Domingo Luciani y el Ana Francisca Pérez de León. Como no estaba decidieron acudir a la morgue de Bello Monte donde les informaron que el hombre presentaba un tiro.

Familiares indicaron que Maikel, desde los 11 años decidió abandonar el hogar. Se había vuelto adicto a las drogas y frecuentaba por el sector Las Lomas. Era el segundo de dos hermanos y no dejó hijos. Los familiares no habían podido retirar el cadáver por cuanto la víctima nunca sacó cédula de identidad.

Los pesquisas del Cicpc, encargados del caso no descartaban ninguna hipótesis del homicidio.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo -Caracas