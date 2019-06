Las gasolineras de la capital del municipio Zamora se encontraban fuera de servicio en horas del mediodía de este jueves, en ninguna de ellas se pudo observar las acostumbradas colas de los usuarios.

En un recorrido por las estaciones de servicio se pudo constatar que todas se encontraban cerradas y sin colas, los usuarios aseguran que llevan días sin equipar los vehículos porque en La Villa no han surtido de gasolina.

En una conocida estación de servicio que se encuentra en la vía con dirección hacia Cagua, había 15 carros aproximadamente esperando a que llegara la gandola.

Miguel Maestre mientras esperaba en la cola comentó, “tengo 2 días haciendo cola en La Villa y no he podido equipar, todas las bombas están cerradas, me metí a hacer una colita aquí para ver si puedo llenar el tanque de mi vehículo”.

De esta misma manera opinó Pablo Salcedo, “estamos esperando gasolina desde ayer, en Villa de Cura no han surtido de combustible en las bombas por eso es que están peladas“.

Entre tanto, Jesús Córdova relató, “ayer no llegó gasolina a esta estación, dicen y que va a llegar a las 2:00 de la tarde, pero el personal de aquí se fue y la bomba está cerrada, es decir, no hay garantía de nada”.

Por su parte, Edwin Rodríguez enfatizó, “ya mi tanque está vacío, si no llega la gasolina a La Villa me tendré que llevar el carro empujado porque llegué aquí de bromita”.

El problema con la distribución de la gasolina persiste en varias partes del estado, y las colas siguen produciéndose en las estaciones de servicio, algunos personeros del Gobierno afirman que es parte del nerviosismo de los conductores y choferes lo que provocan la afluencia vehicular a las afueras de las gasolineras.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo