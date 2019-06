Puede haber muchas razones para querer borrar tu historial de Netflix, en un proceso que se puede realizar en apenas un minuto pero que aún mucha gente desconoce.

Sea que estés compartiendo tu cuenta de Netflix, que de vez en cuando te dejes el ordenador encendido o que directamente no quieras que la aplicación recuerde y guarde lo que hayas visualizado o votado en los últimos tiempos, puedes borrar tu historial en apenas un par de pasos.

A continuación te vamos a dar todos los pasos para que puedas borrar tu historial de Netflix tanto en móviles como en ordenador, un proceso que apenas te llevará un minuto.

Así puedes borrar tu historial de Netflix

En un ordenador

°Si estás en un ordenador simplemente entra a Netflix y elige el perfil del que quieras borrar el historial de navegación.

°Después pulsa sobre el icono de perfil situado en la parte superior derecha, y selecciona “cuenta”.

°Una vez dentro haz scroll hacia abajo y selecciona “actividad de visionado”.

°Cuando hayas entrado a “actividad de visionado” verás todas las películas y series que has visto y aquellas que has valorado. Pues bien, pulsando sobre el círculo de prohibido que está a la derecha de cada una de las visualizaciones, podrás borrar todo rastro de las mismas. Te avisamos de que no hay vuelta atrás al no ser que vuelvas a visualizar la película o serie.

En un móvil/tablet

°Abre la aplicación de Netflix y selecciona tu perfil.

°Busca la opción de “más” que está situada en la parte inferior derecha de la pantalla y entra a “cuenta”.

°Ahora simplemente tenemos que buscar “actividad de visionado” y en la misma esconder aquellas películas o series que quieres que acaben desapareciendo del historial.

°Eso sí, los cambios no son inmediatos, y podríamos requerir de hasta 24 horas para que desaparezcan definitivamente de tu perfil.

°Con esto ya sabes cómo borrar el historial de Netflix en apenas un minuto.