La tarde de este jueves, la red social Instagram presentó problemas para sus usuarios, pues al intentar acceder a la red social, marcaba error.

Los problemas de las plataformas que son propiedad de Mark Zuckerberg se han intensificado en el último mes, con problemas en el servicio de Facebook y, la más reciente, WhatsApp.

Al intentar abrir la aplicación en computadoras, la aplicación no da acceso y, en vez de eso, arroja el mensaje “Sorry, something went wrong”. En la aplicación móvil pasa algo similar, aunque en lugar de ver ese mensaje, los usuarios no pueden actualizarla.

De acuerdo a lo que se ha indicado, en la app no se pueden actualizar las cuentas y hay problemas también con las historias.

A traves de la red social Twitter usuarios usuarios han reaccionado con divertidos comentarios sobre la ‘caída’ de una de las redes más usadas en el mundo.

Según el sitio web DownDetector, la popular aplicación de Instagram se encuentra con fallos en varios países de la Unión Europea, así como en Estados Unidos y América Latina. Desconocemos los motivos de estos fallos, pero a buen seguro que los técnicos son conscientes de ellos y están trabajando para arregarlo.

Cabe destacar que cuando hay algún tipo de avería o fallo en los servidores de Instagram, esto no afecta por igual a todos los usuarios y es que depende en muchas ocasiones de la zona en la que te encuentres. Lo que si es seguro es que estos fallos se manifiestan independientemente de si utilizas un iPhone o un dispositivo con Android.

Hasta el momento, la empresa no ha dirigido ningún comunicado a sus usuarios, sin embargo, la caida del sistema almacenó variados reportes de inconvenientes con la aplicación en Downdetector, que al rededor de las 17:00 hrs ya reportaba más de 200 reclamos.