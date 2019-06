Desde el partido político Vente Venezuela denunciaron que el descontrol en las fallas de los servicios en el estado Aragua, están asociadas a las zonas y que afectan a cierto grupo de la población por más horas, haciendo énfasis además en cuanto a lo incierto de los horarios de los cortes eléctricos, la distribución de gasolina, las fallas con el agua, entre otras.

Así lo dio a conocer Raef Zibaqui, coordinador de Comunicaciones de Vente Venezuela, “las constantes fallas en los servicios básicos que afecta a todos los aragüeños, se puede pensar que son como una manera y un mecanismo de control social, ya que cuando el problema de la gasolina recrudece, el de la electricidad disminuye, y aunque suene perverso, tiene su justificación, cuando en algunas casas tienen luz, no se comunican, cuando no hay gasolina no te movilizas, por ello llama mucho la atención que en anteriores épocas de racionamiento existían bloques, es decir la gente sabía cuando se iba a ir la luz y podía programar su día a día en base a eso”.

Destaco además que desde su óptica, existen sectores de Girardot más afectados que otros, y que casualmente los mismos resultan los que están relacionados con movimientos opositores como es el caso de Base Aragua.

De igual forma dijo, “si los bloques de racionamiento son de 4 horas no sería más sensato establecer 2 bloques de racionamiento de 2 horas que son más llevaderos para las personas, el de 4 horas acaba con tu día y te agota, ya que si a eso le sumas las 4 horas que se pasa en una cola para echar gasolina ya hablamos de 8 horas y se te acaba el día en eso, y por ende es una forma de control social, no tienes tiempo de pensar en otra cosa que no sea solucionar los problemas del hogar”.

Asimismo formuló que este tipo de acciones no permiten a los ciudadanos a no hacer otras actividades si no las relacionadas con sus necesidades, “aunque no todo el mundo es político, las personas hacen políticas desde distintos lugares, ni de participar, la gente hace política desde la calle y de igual forma se moviliza cuando hay concentraciones, pero cuando no hay luz, ni agua, se está condenado a una existencia inhumana, de igual manera cuando hay una convocatoria a marcha por ejemplo resulta que ese día están todos los servicios disponibles incluso el de agua, lo que aísla a las personas a ocuparse de sus quehaceres del hogar aprovechando que disponen del vital líquido luego de varios días sin el mismo”.

Finalmente, Zibaqui comparó las problemáticas del centro del país con las de la capital, resaltando que no son las mismas, “estas medidas son discriminatorias y excluyentes, cómo es posible que el Distrito Capital tenga un trato preferencial y tal vez si existe quien denuncie, cuando un caraqueño se queja no tiene comparación con lo que deberíamos quejarnos nosotros, ya que en esta provincia si vivimos en zozobra”.

NEHOMAR J. AZÓCAR S. | elsiglo