Como es tradición en nuestro país cada tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre, fecha en la cual muchos ciudadanos honran a su progenitor, por ser esa figura importante en la cual descansa parte de la carga familiar.

Esta celebración como muchas otras en Venezuela, solía no pasar desapercibida, pues con alegría y júbilo muchos hijos planificaban en solo pocos días antes, regalos, agasajos y reuniones familiares, pero en vista a la actual situación país que se enfrenta actualmente, muchos dejarán pasar esta vez la conmemoración por debajo de la mesa y otros tan solo harán una “reunioncita” sin que se excedan los gastos.

Lilian Ostos, comerciante en una tienda de regalos, afirmó que en vista a los altos costos, la gente opta por llevar tan solo detalles, los cuales demuestran el afecto más allá de lo material.

“Los detallitos son muy importantes, por eso yo aquí en mi negocio, vendo pulseritas, tarjetitas y cajas sorpresas, que van desde los 3 mil bolívares hasta los 20 mil, y claro está, hay otras cosas en 40 y 80 mil bolívares, que aunque son la excepción, no falta siempre uno que otro, quien la lleve”.

“La situación ha cambiado mucho es verdad, pero la gente sigue en la medida de lo posible guardando sus tradiciones y algo la gente siempre hace”, dijo la vendedora.

No obstante, ante el poco poder adquisitivo del ciudadano, así como la crisis en general, a diferencia de otros años, ya no suele observarse en las vidrieras de los negocios y centros comerciales los anuncios sobre ofertas y promociones que a razón de la festividad se colocaban en dichos lugares.

En este sentido, Milagros Rodríguez expresó, “la verdad que ahora como está la situación, no se puede hacer nada, una torta, un sancocho o cualquier invento tiene mucho gasto“.

“Yo sólo visito a mi papá y les llevo a sus nietos y bueno el regalo se lo daré más adelante, pues el Día del Padre es todos los días”.

Vanessa Castillo dijo, “la verdad que no parece que se acercara el Día del Padre, en ninguna tienda hay nada referente al día, yo pienso que producto de la situación, mucha gente prefiere no pensar en eso y tomarlo como un día normal”.

“Yo por mi parte, aunque si me gustaría regalarle a mi esposo y a mi padre, no puedo porque el sueldo no me alcanza, pues si compro algo con lo caro que está todo, de seguro me quedo sin comer”.

Finalmente, Yusmary Doni, vendedora de regalos en un popular centro comercial de la ciudad, expresó tener esperanzas, pues a su juicio “las ventas mejoran el fin de semana e incluso el mismo día domingo, porque siempre hay quien deja todo para última hora”.

En tal sentido, Doni ofrece detalles y regalos que van desde los 20 mil bolívares, tales como arreglos de caja con globo, sin nada dentro, y otros donde se incluye dulce, chocolates, entre otros, en 60 mil bolívares.

“Lo primordial es dar un detalle, por eso yo ofrezco variedad, ya que para mi este es un día muy importante, en el que yo particularmente honro a mi padre como se lo merece”.

Finalmente Doni dijo, “aunque no se tenga dinero, lo valioso es reunirse en familia y compartir con ese ser que nos dio la vida, por otra parte hay que reconocer también a esas mujeres que son padre y madre a la vez, por eso yo también hago arreglos para mujeres, porque mucha gente lo solicita para honrarlas igualmente”.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ