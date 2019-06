Con la llegada del mes de junio las lluvias al parecer reaparecieron la entidad nacional como se esperaba para esta época, no escapando de este panorama el municipio José Félix Ribas, donde según sus habitantes no puede caer una “lloviznita”, porque todo comienza a colapsar, causando su malestar y en muchos casos molestia.

Y es que según los residentes de las cinco parroquias de la jurisdicción, todas las zonas se ven un poco acontecidas con las precipitaciones, pero el punto focal está en la avenida Francisco de Loreto, específicamente en las adyacencias de la esquina de Soco, allí las fallas en el sistema de drenaje, hacen que las calles y aceras se inunden, consiguiendo que las personas se monten en los muros y en ocasiones y “arremanguen” sus ruedos para poder pasar de calle a calle.

Con respecto a este tema, los ciudadanos indicaron que los efectos adversos de esta lluvia, no sólo correspondían al fenómeno propiamente natural, sino también a la vulnerabilidad, cada día en crecimiento, que se suscita por la falta de un adecuado y preventivo mantenimiento de alcantarillas y drenajes. Aunado a esto la falta de planificación de construcción de nuevas de estas estructuras que impidan este tipo de hechos, que en muchos casos ponen en situación de trance a las personas y a los bienes que les pertenecen.

“No hay día que no caiga una agüita y no se llene todo de agua. Es impresionante, los victorianos ya sabemos que cuando va a llover no salimos de la casa y si lo hacemos estamos propensos a quedar secuestrados en cualquier lugar, porque las calles se tornan intransitables, ya que las alcantarillas se tapan y con eso las deficiencias se acentúan, como el inexistente servicio de transporte público que empeora y si hablamos de los taxis, los mismos brillan por su ausencia, por temor a caer en las lagunas y que se les dañe alguna parte de su vehículo”, señaló Romina Caballero.

En concordancia con Caballero, Ivana Santana agregó: “Este inconveniente tiene años y años. Los gobiernos pasan y nadie se acuerda, sino hasta que llueve. Necesitamos que se tomen en cuenta los verdaderos inconvenientes que aquejan a la ciudad y un sistema de drenaje óptimo es indispensable. Lo que estamos viendo no es sólo un problema de esta parte del centro, sino de toda la ciudad, porque llueve y al no haber alcantarillas buenas en la parte norte, todos esos desechos bajan hacia el centro y aquí se unen creando estos grandes ríos. Entonces es importante crear conciencia de limpieza y crear buenos drenajes”.

Ante este problema, considerado por la comunidad como una detención del desarrollo de Ribas, reiteraron el llamado a la municipalidad a abocarse a meter la lupa a estos asuntos, puesto que son los que afectan a los ciudadanos de manera directa.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria