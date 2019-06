Habitantes de Los Valles de Tucutunemo, específicamente del sector Los Bagres, se encuentran sin el servicio del gas desde hace más de dos meses, y por esta problemática se han visto en la necesidad de cocinar con leña. Los vecinos denunciaron que por lo lejos, el camión del gas no frecuenta el sector, a lo que se suma el problema de la gasolina.

“Ya nosotros hemos hablado con el señor del camión, y él dice que se le escapa de las manos al no hacer la ruta para los valles, y es por la falta de gasolina, a veces contamos con el gas comunal, allí lo podemos adquirir en un precio accesible esa es la ventaja”.

María Higuerote comentó: “Yo entiendo que el problema con la gasolina esté rudo, pero es necesario que nos den una solución inmediata, porque a veces mi esposo no va a trabajar porque no tengo gas, porque yo no voy a cocinar a leña, no quisiera volver a los tiempos de antes, y creo que para allá vamos”.

Margarita Romero, abuelita de esta comunidad, relató su travesía al salir de su casa, “salgo casi todas las mañanas a cortar leña a las parcelas, porque no tengo gas desde hace 15 días, y para mi no ha sido fácil porque se me imposibilita esa tarea tan ruda, sin embargo lo hago porque no tengo otra opción, tengo que tomar previsiones porque en estos días me clavé una espina y por poco se me infecta”.

Romero afirmo, “así como estoy esperando el gas, también la bolsa del CLAP, que tiene cuatro meses que no nos llega, incluso tengo un efectivo guardado para pagarla, si viene el gas lo tendré que gastar y será que después mis hijos me los repongan, porque esa es otro problemita que el camión cobra en efectivo el cilindro de gas, y aquí para conseguir dinero en efectivo es fuerte”, así finalizó la abuelita Margarita Romero.

CÉSAR ORTEGA (pasante) | elsiglo