Los propietarios y encargados de carnicerías en el centro de Cagua, municipio Sucre, han optado por preparar combos con diferentes cortes de los productos cárnicos, para poder ver movimiento en sus ventas y a la vez ayudar al consumidor.

Efectivamente, los llamados combos están de moda pues, según los compradores, les sale más rentable hacer una compra por paquete que por cada corte.

Al respecto, Sergio Navas resaltó: “La venta de la carne ha mermado, por la situación que estamos atravesando, la alternativa que tenemos es hacer combos”.

Navas acotó, “nosotros vendíamos 8 reses semanales, pero la situación país nos apretó las ventas, ahora hemos optado por acomodar una bolsa con distintas presentaciones de carne y ofrecerla lo más accesible posible al consumidor“.

Entre tanto, Roxana Castro señaló: “Los combos es una de las opciones que proponemos a nuestra clientela para que puedan solucionar la compra de las carnes; las ventas están bajas, antes vendíamos a restaurantes una gran cantidad del producto, ahora apenas llevan para el día, a través de los combos incentivamos al consumidor a comprar”.

Fernando Reyes sentenció que “es preferible comprar por combo porque si sacamos cuenta nos ahorramos por lo menos 15 a 18 mil bolívares, que no son nada, pero aunque sea para el pasaje sirve”.

Sin embargo, hay personas que no tienen la misma opinión y aseguran que lo que ofrecen los carniceros es muy costoso; tal es el caso de José Antonio Martínez, quien adujo: “A mí no me conviene comprar así porque el precio de los combos sobrepasa el salario mínimo, y no nada más carne se come”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ