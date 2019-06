En un recorrido realizado por el Mercado Mayorista se pudo evidenciar la existencia de un basurero en terrenos del centro de abastecimiento, formado por frutas y hortalizas desechadas por comerciantes inconscientes.

Esta especie de vertedero se encuentra ubicado en la “zona de los gochos”, incluso se pudo evidenciar que personas en necesidad se introducen para escoger y reciclar las bolsas.

“Los comerciantes lanzan frutas en buenas condiciones, yo me vengo todas las mañanas a recoger, porque eso me sirve de algo”, dijo Antonio Toledo en el sitio.

HABLARON LOS VENDEDORES

Al respecto, Juan González dijo: “Soy mayorista en la zona de los gochos, nos tienen sometido con la cantidad de basura que lanzan diariamente, eso lo que trae es enfermedad, ya hemos hablamos con la gerencia del mercado y no nos dan respuesta con esta problemática, “ah pero la oficina de ellos debe estar perfectamente limpia”.

González además dijo, “cuando yo empecé a trabajar aquí este sitio no estaba de esta manera, ahora con ese bote de basura no hayamos que hacer, y pensar que por acá no pasa ni un camión de aseo”.

Asimismo, los comerciantes se ven afectado por los múltiples huecos en las vías internas causados por el transitar los vehículos de carga pesada. Roger Pérez comentó: “Las calles de este mercado se encuentran en caos, ahorita que está lloviendo es peor, los huecos, el barrial y para usted de contar. Si aquí trabajamos con comida porqué estamos en estas condiciones, eso es falta de conciencia por parte de las autoridades”.

José Quevedo alegó que ya no encuentra dónde ponerse cuando trae su mercancía, “con esta situación en la que nos encontramos es difícil trabajar, yo que llego aquí a las 12:00 de la noche y permanezco parte del día, es un completo caos oler todo esa pudrición que tiran allí”.

CÉSAR ORTEGA (pasante) | elsiglo