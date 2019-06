Aunque van y vienen las informaciones, tanto de manera oficial como a través de rumores, queda claro que pasan y pasan los días y sigue siendo habitual el observar todavía estaciones de servicio inoperativas y las constates “largas colas”, en aquellos surtidores que expenden el combustible.

Para el ciudadano común resulta contradictorio, la realidad que se plantean desde los entes gubernamentales, pues en términos generales, desde el sector oficial, se afirma que se viene normalizando la situación.

Sin embargo, es evidente, que no es así, pues son muchos los conductores que expresan su malestar al tener todavía que pasar mucho tiempo en espera, para llenar los tanques de sus vehículos.

Por otro lado, al consultar a algunos de los expendedores en los surtidores, estos siguen planteando, que el congestionamiento en las bombas se debe a las compras nerviosas, e incluso a compras por partes de individuos que luego extraen el combustible, para revenderlos.

En ese sentido, Jerónimo Galea, uno de los vendedores consultado expresó: “En esta bomba en la que yo vengo se está trabajado con total regularidad, pero creo que la cola que hay es por que hay persona que llenan varias veces sus vehículos, llenan y descargan la gasolina en bidones, para luego revenderla”.

“También se da el caso de aquellos que compran de manera nerviosa, constantemente, por temor de quedarse vacíos”, aseveró Galea.

CONDUCTORES EXPRESAN SU PARECER

Con relación a la versión de sobre, reventa y compras nerviosas de combustible, algunos conductores dieron su opinión al respecto.

Miguel Moncada, chofer de un camión de cava para transporte, expresó: “Yo hasta ahora no he visto nada sobre esta cuestión, y vaya que recorro todo los días la ciudad, pero he sido testigo de cómo muchas bombas permanecen cerradas, por que no les llega la gasolina, y para mi esta es la principal razón del retraso y las colas”.

“Para mi no hay sinceridad por parte de las autoridades, las cuales no están, informando la realidad que existe sobre este asunto”, concluyó Moncada.

Por su parte, Carlos Aponte, mototaxista, dijo: “Yo sí he visto que hay quienes le sacan la gasolina a sus carros y las revenden, ya que aquellos que no pueden hacer cola la compran de esta manera, aunque más cara, pero la cuestión está en que igualmente, sino existieran estas colas, la gente no tendría necesidad de hacer esto”.

Finalmente, Wilfredo Alfonso conductor, manifestó sentir molestia y cansancio, respecto a esta situación, pues casi todo el día, recorre muchos lugares, a todas horas para poder llenar su vehículo.

“Ahora por ejemplo vengo de visitar tres bombas, me he calado la tremendas colas, y ya casi para llegar me han dicho que se ha acabado la gasolina”, fueron palabras de Wilfredo, quien cree además, que esta situación en vez de mejorar, va de mal en peor.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA