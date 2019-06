La cantante mexicana Paulina Rubio presumió estar en buena forma para seguir armándola en grande en los escenarios a sus 47 años. La eterna “Chica Dorada” estará de regreso en su país para presentar su concierto en el recién inaugurado Showcenter Complex, siendo la primera artista pop en pisar este escenario.

“La verdad es que siento que llevo lo regia dentro, en todos los sentidos”, dijo Paulina en entrevista telefónica respecto a su visita a la Ciudad, donde la espera un público fiel y entrañables amigos, “hemos estado ensayando, rotando por algunas partes del mundo y estamos muy ilusionados”.

Rubio compartió que justo acaba de iniciar la producción de un nuevo trabajo discográfico rodeada de buenos colaboradores. Vivir en Miami, contó, le da la oportunidad de ser un “camaleón” de la música y probar los ritmos que se le antojen.

“Tengo mis prioridades, regenerarse o morir. Ahora estoy empezando mi nuevo proyecto, trabajando con diferentes productores, eso me da también muchas pilas porque llego de los ensayos montando la gira, tocar en directo con mi banda, mis éxitos de siempre, nos sentimos que estamos en muy buena forma” señaló la cantante.

Tras ser consultada si con lo fuerte que está la música urbana, se animaría a realizar una colaboración con un artista de éste género, Paulina dijo que en ella “todo es posible”, pero con el pop como bandera, ahora le va súper bien.

Su nuevo sencillo “Ya No Me Engañas“, aseguró, que está rotando muy bien en la radio. “Creo que conmigo en la música no hay reglas y puedo hacer algo con Juan Magán o con Nacho, que ya he lo he hecho. Siempre estoy tratando de buscar nuevas colaboraciones. Mi música es muy flexible porque siempre he sido muy versátil, sinceramente es lo que me da la oportunidad de regenerarme o morir” expresó la también actriz.

De igual forma, se halagó al ser una artista que tiene éxitos en todas las décadas, en los 80, 90, 2000 y prometió que dará mucho de qué hablar en el 2020.