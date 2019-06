En una reciente entrevista para The Daily Telegraph, Chris Hemsworth anunció que el resto del año se va a tomar un descanso de Hollywood para poder pasar más tiempo con su esposa, Elsa Pataky y con sus hijos, India Rose de 7 años y Tristan y Sasha de 5.

Uno de los actores más famosos de la industria del cine y mejores pagados, que recientemente protagonizó la taquillera película Avengers: Endgame, decidió dejar el negocio del entretenimiento durante el resto del año tras 12 meses de rodaje consecutivo.

El actor que personifica a Thor en la pantalla grande volverá a su casa en Byron Bay, una ciudad costera en Nueva Gales del Sur, en Australia. “Ahora quiero estar en casa con mis hijos”, explicó la estrella. Y añadió: “Ellos están en una edad muy importante, son todavía muy chicos pero cuando me voy son más conscientes que antes”.

Recordemos que Chris y su esposa española se conocieron gracias a su agente William Ward, y en 2010, donde menos de un año después decidieron casarse. En 2014, ya con sus tres hijos, se mudaron de Los Ángeles a Byron Bay para tener una vida más tranquila.

Hemsworth, quien recientemente filmó Dhaka para Netflix, participará en la comedia Down Under Cover y en el filme sobre Hulk Hogan. Con esta noticia se confirma que ambas producciones no se van filmar hasta el próximo año. Además de eso, también hizo un cameo para Jay and Silent Bob Reboot, la película dirigida y protagonizada por Kevin Smith.