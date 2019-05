El actor inició un romance con una conductora de Univisión 15 años más joven que él.

Loading...

Héctor Suárez Gomís asegura que su vida ha dado un giro, y que todo se debe a su romance con la conductora de ‘Un Nuevo Día’ Paulina Sodi.

El actor de 50 años quedó prendado de Paulina, 15 años más joven, bella y linda, y que animado por este amor, decidió dejar México y mudarse a Miami.

“Ella me acosaba en las redes sociales y caí”, dijo entre risas, luego agregó: “La invité a cenar y ya llevamos dos meses juntos. Ya conoce a mi papá y a sus hijos. Ella me cambió la vida, dejo mi país, mis hijos que es lo que más me duele, pero van a estar viniendo a visitarme y me quedaré trabajando en Telemundo”.

Suárez Gomís estuvo grabando en Estados Unidos la serie ‘Betty en NY’, en donde interpretó a Hugo Lombardi, personaje que fue todo un éxito, y que gracias a la buena aceptación del público, ha recibido algunos proyectos de trabajo en ese país.

Paulina por su parte agradece a todas las personas que les han expresado sus buenos deseos, y dice estar también muy feliz y enamorada.