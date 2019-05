De este terminal sorprende su gran potencia y una cámara que puede adoptar diversos puntos de vista, aunque no cuenta con resistencia al agua y su pantalla es correcta pero no de las mejores del mercado.

El Asus Zenfone 6, recientemente presentado en Valencia a nivel mundial, no ha gozado del espectáculo mediático de otros terminales de empresas más asentadas en el mundo de la telefonía. Pero tras dos semanas usándolo nos ha sorprendido muy gratamente por tres razones de peso: su hardware es sorprendentemente veloz, su cámara articulada ayuda a encuadrar con versatilidad y además cuenta con un precio que es de los más económicos entre los teléfonos inteligentes de gama alta.

Cuando se tiene por primera vez el Asus Zenfone 6 en las manos se perciben dos cosas: que su peso es algo superior al de otros terminales y que en su pantalla no hay ni rastro de nada que no sea eso, pantalla. Lo primero se explica porque el teléfono cuenta con una batería sorprendente: 5.000 mAh, una cifra muy por encima de las que encontramos en otros teléfonos del mercado. Lo segundo se explica por su peculiar cámara giratoria.

La pantalla del Zenfone 6 es muy buena, pero es LCD IPS, no AMOLED. Aunque sus 6,4 pulgadas con resolución full HD+ se ven estupendamente, no estamos ante un pantalla de las que dejan atónito. Lo mejor de todo es que Asus ha logrado eliminar cualquier elemento superfluo, como cejas u otros elementos similares.

Dónde si tenemos muy buenas noticias es en su hardware. Los ingenieros de Asus han logrado el que el procesador Snapdragon 855, el procesador gráfico Adreno 640 y los 6 u 8 gigas de ram (dependiendo de la versión) funcionen tan bien que el teléfono está batiendo récords en los tests de rendimiento a los que está siendo sometido. En el que nosotros realizamos con Antutu, en un terminal con 6 gigas de ram, obtuvimos una puntuación superior a la del Galaxy S10+. De hecho, el teléfono se sitúo entre los más potentes con Android.

La cámara dual también es una de sus grandes cualidades. Sobre todo por su mecanismo giratorio, que como veremos no sólo sirve para eliminar de la parte frontal la cámara para selfis. Su cámara principal incluye el popular sensor de 48 megapíxeles de Sony que logra mediante la suma de cuatro píxeles imágenes de buena calidad con poca luz a 12 megapíxeles. Y también imágenes de gran detalle a plena luz del día a 48 megapíxeles. Cuenta con un objetivo con una luminosidad de f/1.8.

Lo que no nos convence tanto es que no se haya podido incluir un mecanismo de estabilización en el teléfono. Algo que suponemos que se debe al particular sistema móvil de cámara. La cámara secundaria es de 13 megapíxeles y ofrece un ángulo de visión de 125 grados.

Si hablamos del sistema de cámara rotatoria este merece un apartado especial. Pues podemos controlar el ángulo del disparo para hacer fotos, y hacer barridos al grabar vídeo o pedirle que siga a un objeto en movimiento. También es capaz de hacer fotografías panorámicas sin mover el teléfono, girando la cámara por su cuenta.

Aunque algunos quizá no usen demasiado las posibilidades de esta cámara giratoria lo cierto es que se nos antoja innovadora y en Asus hacen hincapié en la calidad de la construcción, que al parecer rebasaría la vida útil del teléfono. Lo que no nos ha convencido tanto de este Asus Zenfone 6 al grabar vídeo en 4K o en Full HD es que su estabilización de movimiento por software es mejorable.

Si observamos otros aspectos del teléfono vemos también puntos fuertes. Asus ha dotado al teléfono de Android 9 con una capa de personalización discreta, aunque esta cuenta con opciones interesantes. Además, hay un compromiso de actualizarlo a Android 10 y 11. Una buena noticia. También lo es que cuente con un eficiente sistema de carga rápida y jack de auriculares. Sus altavoces estéreo por cierto suenan bastante bien. Lo que no convence tanto es que no sea resistente al agua. Pero, eso sí, estamos seguros que debido a su excelente rendimiento este no será un teléfono castigado por la obsolescencia.

Centrándonos ya en el apartado de precios, que es dónde este Asus saca de verdad lo mejor, el teléfono se puede comprar en tres versiones: siendo la más económica la de 500 euros con 6 gigas de ram y 64 de almacenamiento, pero hay otras dos que llegan a los 6 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento por 559 euros y la superior cuenta con 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento. Aunque hay que advertir que el terminal, para nosotros muy recomendable, permite ser ampliado mediante tarjetas MicroSD hasta los dos teras.