¿Deseas reavivar el amor de pareja, sentir las cosquillas en la barriga y sonreír sin motivo aparente?

Loading...

Aquí hay algunas de las tácticas sugeridas para regular nuestro amor y controlar las emociones que sentimos. El consejo es usar estas sugerencias conductuales y cognitivas a menudo y sin perder tiempo:

1. Piensa positivo

Enfócate en lo que te gusta de tu pareja. Recuerda lo bueno que tienes en esta relación. Piensa en las cualidades positivas de tu pareja. ¿Qué te atrajo al principio? (no hablo aquí de relaciones emocional o físicamente abusivas). Escribe una lista de las virtudes de tu pareja y revísala a menudo. Los investigadores sugieren imaginar escenarios futuros felices, como por ejemplo bailar juntos en las celebraciones de los hijos. Cuando utilizamos nuestra mente para tener pensamientos felices influenciamos la forma en que sentimos.

Escribe sobre el amor que sientes. Los estudios muestran que las personas que escriben sobre cómo aman a su pareja mejoran su relación.

2. Los pequeños cambios importan

La pareja que simplemente deja que su relación siga su curso, finalmente verá que su amor se deteriora. Piensa en pequeños actos de afecto que puedes hacer para demostrar tu compromiso. Algunos ejemplos son darse un abrazo al despedirse por la mañana, escuchar atentamente cuando tu pareja habla o una cálida bienvenida al final del día.

Apagar el teléfono cuando conversan o cenan juntos transmite que estás interesado en las palabras de tu pareja y comunica que estás presente en cuerpo y alma.

3. Construye intimidad

Es crucial mantener viva una conexión física y emocional. El nexo entre la pareja puede reducirse fácilmente a “cosas” sobre los niños o arreglos domésticos. Tenemos que esforzarnos para utilizar nuestro tiempo juntos para fortalecer nuestra relación. Esto significa hacernos el tiempo y superar el estrés diario para estar presentes el uno para el otro. Construir intimidad significa que estoy comprometido en esta relación y no permitiré que el amor se diluya.

4. Sonríele a tu pareja

Esta suena simple pero cualquiera que enfrenta desafíos sabe que no lo es. Nos alientan a sonreír para que creemos un “círculo de buenos sentimientos”. Por lo general una sonrisa trae otra. Se crea una atmosfera, la otra persona devuelve la sonrisa y ahora hay un clima mejor en la habitación.

Intenta ser el primero en ofrecer una linda sonrisa o lenguaje corporal positivo. Observa lo que pasa con el tiempo.

5. Amplía tu horizonte

A menudo vemos a nuestra pareja a través de anteojos estrechos y terminamos viendo sólo lo negativo. Deja de enfocarte en lo que falta o lo que tu pareja no hizo y amplía tu perspectiva. Una herramienta es imaginar a las personas que quieren a nuestra pareja e imaginar por qué lo hacen. Ve las cualidades que ellos ven. Transforma la forma en que tú ves a tu pareja.

6. Déjalo pasar

Hay pequeñas cosas que nos vuelven locos. La Dra. Susan David, psicóloga médica de Harvard, sugiere cambiar la forma en que pensamos sobre estas molestias. ¿Ese calcetín en el suelo? No es que él no te quiere, simplemente es desordenado. Nadie está tratando de ser hiriente. Tenemos que aprender a dejar pasar el resentimiento y sacar el drama de la escena. La Dra. David agrega: “si él no estuviera vivo, harías cualquier cosa por tener ese calcetín de vuelta en el piso. Recuérdalo”.

7. Prueben hacer juntos cosas nuevas

Las investigaciones demuestran que cuando las parejas intentan hacer algo nuevo, se sienten más atraídos mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un restaurante diferente, probaron un nuevo hobby o hicieron algo distinto a lo mismo de siempre? Es fácil caer en patrones y luego pensar que la relación es aburrida. Sé proactivo. Sé innovador.

8. Formula preguntas

¿Recuerdas las primeras citas y cómo querían saber cada vez más el uno del otro? ¿Qué pasó con esas conversaciones? Los estudios muestran que el amor puede surgir entre dos extraños simplemente formulando una serie de preguntas que crean un lazo a medida que las respuestas se vuelven cada vez más íntimas. Sin duda podemos hacer esto como marido y mujer. Empieza por formular preguntas. Interésate en el día de tu pareja. No transmitas el mensaje de estar desinteresado o que el día o los sentimientos de tu pareja te resultan aburridos. Incluso los pequeños detalles no deben ser poco importantes.

Pregunta sobre sus esperanzas y sueños, qué lo hace feliz, triste o lo asusta, y qué rincón de este vasto mundo en el que vivimos le gustaría explorar.

Saber que podemos incrementar nuestro amor nos permite intentarlo. No te desanimes. Piensa en el amor.