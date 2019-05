La tarde de este jueves la ciudad de Maracay recibió la visita del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien fue el encargado de la entrega de parte de la ayuda humanitaria a una reconocida fundación sin fines de lucro que hace vida en la entidad aragüeña.

Dicha fundación ofrece ayuda a los pequeños más vulnerables de la sociedad, mientras que a sus familias les brindan la atención necesaria, todo esto con el objetivo de ofrecerles un mejor futuro a la mayor cantidad posibles de niños aragüeños.

En esta visita, el Presidente del Parlamento manifestó que la misma es parte de su agenda de trabajo y la lucha contra la crisis humanitaria que existe actualmente en el país, y en esta oportunidad brindarles una mano amiga a los más de 50 niños en condición de riesgo de la fundación.

“El día miércoles sostuve una conversación con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde el principal tema fue la crisis humanitaria de nuestro pueblo, pero así lo hemos venido realizando desde hace dos años desde el Parlamento, hicimos el centro de la política a los más vulnerables que hoy debemos atender“.

Asimismo, Guaidó indicó que un reflejo trágico de la crisis en el país es la muerte de los cinco niños que padecían de cáncer en el hospital JM de los Ríos en la ciudad de Caracas, “además hace dos meses niños con diarrea sencillamente no aguantaron porque estaban desnutridos y no tenían la atención inmediata y perdieron la vida, ese fue el principal tema de mi conversación y razón por la cual el día martes aprobamos el ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)“.

Destacó además que para el país es de gran importancia abrir un canal humanitario, “en Venezuela está ingresando la ayuda humanitaria, pero no en los volúmenes que requerimos, esto es evidente cuando niños pierden la vida y para los demás países es importante que sepan que el JM de los Ríos es el principal pediátrico del país y el que en su momento estuvo mejor acondicionado y mejor dotado“.

Guaidó resaltó que en la actualidad niños que padecen de meningitis pierden la vida sólo por no contar con el antibiótico, más aquellos que están esperando un trasplante, “los pequeños no aguantan, por eso nuestra razón es seguir apoyando a las fundaciones que hacen una labor increíble, salvan vidas, esta donación y la ayuda no es suficiente, necesitamos atender a 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja y esa es la labor que estamos haciendo en todo el país, pero sabemos que para lograr nuestra meta se debe cesar la usurpación, y proteger de inmediato a los más necesitados“.

De igual forma, precisó que seguirán de pie aplaudiendo a todas aquellas personas que realizan una labor social sin esperar nada a cambio, “lo que le duele al régimen es que a las personas les llena ayudar de manera desinteresada, esa labor es fundamental en este momento y en este proceso“.

“CONVERSAREMOS CON TODOS”

En cuanto al diálogo que el Gobierno de Nicolás Maduro sostuvo con representantes de la oposición venezolana, Guaidó aseguró que no confían en un régimen que se burlaron en procesos anteriores de un diálogo.

“Si alguien miente es Nicolás Maduro, nosotros lo que estamos planteando en el terreno de la lucha internacional es de presionar para superar la tragedia, cesar la usurpación, lograr un gobierno de transición y en definitiva un proceso de elecciones libres“.

Destacó además el parlamentario que las cifras del Banco Central de Venezuela sobre el porcentaje de inflación en el año 2018 es algo que el Gobierno del presidente Maduro se encargó de negar por muchos años, “ellos mismos de forma sorpresiva publican la data de lo que nosotros hemos venido denunciado por años“.

Guaidó señaló que dichas cifras del BCV reflejan que la crisis del país no es producida por las sanciones a las que han sometido al país en los últimos días, “ellos mismos muestran la tragedia que causaron elementalmente, Maduro dice que el foco es la paz, pero entonces compra armas, le cantaron cumpleaños a la Misión Barrio Adentro y eso no existe, en definitiva nosotros seguiremos hablando con todos aquellos que quieran tender una mano, aquí no hay ninguno tipo de grima para salvar a Venezuela“.

El Presidente de la AN precisó que ha mantenido reuniones con diversos países durante meses, “me he reunido con muchos países, si quieren manipular para tratar de confundir están equivocados, el régimen está tan mal y podrido, que ellos saben que una reunión con ellos es mala y la publicitan, nos seguiremos reuniendo con los países que sean necesarios, de cara a salvar vidas, atender la emergencia humanitaria y lograr el cese en definitiva de la usurpación“.

“CONTINUAMOS EN LA MISMA RUTA”

Juan Guaidó destacó que las personas en el país están muy conscientes de la situación y entienden que la ruta no ha cambiado, “la ruta está absolutamente clara, los que tratan de confundir es el régimen y el G2 a través de laboratorios para tratar de influenciar en la opinión pública, ya que lamentablemente cada vez que yo voy a hablar en público lo censuran, pero el ciudadano sabe que el camino es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres“.

Asimismo destacó que a pesar de los problemas que se enfrenta el venezolano, a diario asiste de forma máxima a las calles, “Carora fue la muestra de ellos, sin gasolina asistieron a la convocatoria y cuando yo les preguntaba cuál era la ruta, ellos la indicaron de forma correcta, y así ha pasado en todas las ciudades que visitamos“.

SIGNIFICADO DEL TIAR

Guaidó señaló que el ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es de gran importancia para frenar y atender la emergencia de los más de 7 millones de ciudadanos que hacen vida en el país.

“Hace algunos años pretendieron sacar a Venezuela del TIAR, pretendiendo que nos iban a separar de la OEA, hoy el embajador designado por nuestro gobierno representa al país en la OEA, donde es la voz para transmitir la emergencia humanitaria y las medidas necesarias para atenderla“.

Resaltó además que el país seguirá presente en todos los terrenos de lucha, “hoy Venezuela no sólo quiere cambio, como lo demostró en el 2015 cuando ganamos de manera extraordinaria el parlamento nacional, nosotros necesitamos un cambio, sanar de la tragedia de la crisis que sufrimos a diario, y por eso estamos en todo el país agitando conciencia para poder superar esto, estaremos en las calles y estaremos hablando con todos los aliados para poder avanzar“.

“EL RÉGIMEN DESMEMBRA EL PAÍS”

En cuanto al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional, Guaidó indicó que el propósito del Gobierno de Maduro ha sido desmembrar al país, así como lo están haciendo con el recinto edil.

“El Parlamento sigue resistiendo, esto no es nada nuevo para nosotros, ellos han encarcelado, perseguido y torturado, y no han logrado nada, hoy el partido del régimen es minoría, y con todo lo que han hecho no tienen más reconocimiento internacional, ni se han ganado el respeto y el cariño del pueblo de Venezuela“.

Precisó que a pesar de vivir torturados, los diputados se mantienen firmes junto al pueblo, “a pesar del embate que hemos recibido seguimos de pie, lo que pasa en el parlamento es un reflejo de lo que viven los ciudadanos cuando sus familiares se van del país en busca de oportunidades“.

Guaidó recalcó que son casi treinta diputados, entre principales y suplentes que se encuentran perseguidos, encarcelados o desaparecidos, “seguimos sin saber nada de Edgar Zambrano, este jueves apareció Gilbert Caro luego de un mes sin saber de él, esta es una tragedia que están viviendo los venezolanos, pero nosotros somos guerreros y luchadores y vamos a superar estar tragedia, el cambio es indetenible, hemos crecido en números, la mayoría de las personas está en la calle exigiendo y reclamando el rescate del país“.

“SEGUIREMOS EN LAS CALLES”

El Presidente del Parlamento manifestó que continuarán en las calles exigiendo y reclamando los derechos de los ciudadanos, “seguiremos presionando de manera internacional, viene una reunión con el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto el próximo lunes, nosotros seguiremos insistiendo en todos los terrenos de lucha y cooperación para poder ser libres“.

Indicó además que continuarán atendiendo la emergencia humanitaria, así como la Operación Libertad, “ya vimos el descontento que existe en las Fuerzas Armadas y en cada uno de los rincones de Venezuela, ahora debemos materializar esto, nos enfrentamos a una dictadura que no sólo secuestra a los poderes, sino que también tortura, persigue, mantiene presos a civiles y militares de manera política“.

Guaidó detalló que junto al pueblo lograrán la libertad que tanto se merecen los ciudadanos, “estaremos alineando como nunca antes visto todo lo que hoy tenemos como sociedad, lo que diferencia a los años anteriores es que tenemos todas las herramientas, entre ellas la mayoría y el apoyo internacional, en el único terreno que gana el régimen hoy es en la siembra de desesperanza y eso no va a pasar, ya que a pesar de lo duro no nos vamos a detener hasta lograr la Venezuela que queremos“.

MILITARES EN CÚCUTA ESTÁN BIEN

Por último, en cuanto a los militares venezolanos que se encuentran en tierras colombianas, Guaidó indicó que todo se trata de una campaña negativa, “existen 1.634 personas que en el marco del 23 de febrero se encuentran en estos momentos en Cúcuta, hay una campaña negativa, reconocemos que hay entre 100 y 104 funcionarios que tienen problemas con su estadía, hemos tenido dificultades con el 8% de los uniformados que están allá, pero aún así hoy han sido atendidos a pesar de lo complejo que ha sido para nuestro gobierno de transición“.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA