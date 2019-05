Luego de un día de poco movimiento en las estaciones de servicio de la región, ayer en la tarde comenzó el despliegue de militares en las estaciones de servicio de la región, quienes asumieron la organización del proceso, en medio de la incertidumbre de los cansados conductores que hacían sus colas.

Loading...

Mientras los militares armaban su dispositivo en las bombas, los usuarios que se encontraban en medio de la angustia y el hambre expresaron su descontento al pasar más de 2 horas esperando la llegada del “preciado líquido”.

Y es que ya se ha vuelto costumbre ver a los maracayeros hacer largas colas desde muy tempranas horas en las afueras de las estaciones, preparados para pasar el día ahí. En un recorrido pudimos observar que usuarios traen de sus hogares juegos de mesas para pasar el rato.

José Antonio Fernández nos relató que esta calamidad se está apoderando de su cotidianidad. “La cola la hago cada 2 días, y la angustia de tener que pasar 2 o hasta 3 horas en una fila de carros, pasando hambre, sed y calor, es aberrante. Yo pierdo parte del día aquí, cuando yo pudiera estar en mi hogar haciendo alguna actividad que me genere ingreso”.

De la misma manera, un grupo de usuarios relataban sus hazañas diarias con la problemática del combustible y aseguraron que con esta nueva crisis el Gobierno nacional mantenía entretenida a la mayoría de los venezolanos.

Durante un recorrido por las diferentes estaciones de servicios se pudo observar que muchos de los familiares vendían comida rápida en las colas, asimismo en las islas de las carreteras estaban señoras tejiendo y cosiendo para pasar el rato.

Valerio Rincón, quien tenía más de 2 horas en una cola nos acotó, “ya esto se está volviendo costumbre, y lo peor de todo que aquí estamos expuestos a que nos roben, aquí donde estoy no he comido, este problema con el combustible se pone cada día peor, y pensar que esto se ha vuelto un hábito, donde echar gasolina es como una lotería, de verdad que esto me tiene desconcertado, porque si somos un país que produce y exporta petróleo, porqué nos vemos en la necesidad de vivir este mal rato”.

Pedro Martínez, usuario, acotó: “sinceramente esta es una de sus tácticas para distraernos en una cola por más de 2 horas, mientras hacen de las suyas, ya con esta semana llevamos 15 días en incertidumbre, y sin saber para cuándo esto volverá a la normalidad”.

La distribuidora La Romana, ubicada en la avenida Bolívar cruce con Campo Elías, no tenía combustible en horas de la mañana, sin embargo, los conductores se mantenían a la espera de la llegada del cisterna. Ya en horas de la tarde, el panorama cambió drásticamente, pues la bomba fue abastecida, y un contingente de militares y milicianos tomaron el control de la bomba.

Previamente, Ramón Alberto, quien se encontraba en la cola, comentó: “aquí debería haber una mejor organización porque no es justo que yo esté desde muy temprano haciendo la cola y le den prioridad a personas que llegan al momento, porque como se puede observar se hacen tres colas, una de motos, encavas de pasajeros, y bueno esta donde yo estoy. Pero cuando llega la cisterna esto se vuelve un total desastre, que muchas veces yo de aquí salgo cansado y con mucha hambre”.

Bajo el mando de los militares y milicianos, efectivamente ayer en la tarde se crearon varias líneas; dos de vehículos, una de camionetas y una entrada de motorizados.

La estación de servicios que está ubicada en la avenida Intercomunal Santiago Mariño, antes de Coche Aragua, estaba abierta y activa, y de hecho, la cola superaba a los 4 kilómetros.