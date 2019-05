Teodomiro Aguilar, en representación de la Alianza Social de Trabajadores de Aragua, denunció que los pensionados y jubilados son atropellados por los entes gubernamentales y bancarios durante el cobro de su asignación mensual.

Aguilar señaló a los bancos del Estado como responsables de los pagos chucutos, así como al sector transporte por la pérdida del beneficio de la exoneración del pasaje.

“Para cobrar la pensión tenemos que ir hasta 15 veces y sacar la totalidad del pago, en los bancos están violando la resolución del 2016 de pagar en su totalidad, sin que un ente estatal haga algo por el asunto”.

En este sentido recalcó que “no se le está cancelando los días previstos en el calendario de pago, sino que pagan hasta 5 días después, eso es otra violación a la ley”.

Aguilar también hizo referencia al pasaje preferencial, argumentando que ya los adultos mayores no perciben ese beneficio; “la alcaldía de Girardot se puso de espalda de los intereses de los adultos mayores, no se respeta el beneficio del medio pasaje ni a los viejitos, ni a los estudiantes”.

“Los choferes no dan un trato acorde a los usuarios ni mucho menos a los adultos mayores”, lamentó.

En otro orden de ideas, Aguilar destacó que 860 educadores del país están siendo asediados por el gobierno nacional por participar en las acciones sindicales del magisterio.

En este particular aseveró que, “a los efectos de luchar por las contrataciones colectivas y salarios, le suspendieron los sueldos a estos colegas, esta suspensión no pasó por ningún proceso administrativo o sustento legal, el propio Ministro dio la orden de reestablecerle su sueldo y aún no se ha cumplido esa orden”.

Igualmente denunció que ni Seguro Social ni Ipasme suministraban medicinas a los trabajadores y pensionados que padecen de enfermedades crónicas; “en ninguna de las instituciones están otorgando medicinas a los trabajadores que están bastantes deteriorados a causa de enfermedades crónicas, eso se ha perdido y le hace falta a los jubilados y pensionados”.

Por su parte, Borgas Pérez, vocero de ASTA, repudió la situación de 32 trabajadores de La Ovallera y del Carabaño Tosta, “al suspenderle sus beneficios de recreación que son aproximadamente 150 mil bolívares que dejarán de percibir”.

De esta misma manera informó, “tenemos preparada una demanda en contra del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para exigir la reincorporación de estos trabajadores de la salud.

Finalmente se mostró alarmado por las recientes muertes de niños en espera de transplante; “queremos denunciar la muerte de los 4 niños por falta de medicamentos, y las malas atenciones, rechazamos la política del Gobierno de comprar armas en vez de atender las necesidades de salud que permita garantizar la vida de los niños”.